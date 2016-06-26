اليوم.. نظر محاكمة ٤ متهمين بحرق ملهى ليلى فى العجوزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين فى حادث حرق الملهى الليلى "بار الصياد" بالعجوزة، والذى راح ضحيته 17 شخصًا، بتهمة الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل، ومن المقرر سماع أقوال الشهود.

وأحالت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، المتهمين للمحاكمة بعدما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائى، وتقرير الصفة التشريحية عن الواقعة، بعد التأكيد على ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ضبطت المتهمين بحرق الملهى الليلى، بمدينة السويس، أثناء محاولتهم الاختباء والهرب عند ربة منزل على علاقة مع المتهم الأول "حماصة"، وإرشادهم عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع فى منزل خاله بمدينة أكتوبر.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب، أن المتهمين "محمد ع" وشهرته "حماصة" 18 سنة طالب، و"محمد ز" وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة، الأول طالب بمعهد الفراعنة والآخر ميكانيكى وأن منعهما من دخول البار هو ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام وعادا بعد عدة ساعات برفقتهما المتهمين الآخرين وبحوزتهما زجاجات مولوتوف، وقال أحدهما: "كنا عايزين نعلم على المحل يا باشا".

- بدء ثانى جلسات المتهمين بحريق ملهى العجوزة بسماع أقوال الشهود

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