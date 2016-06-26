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اليوم.. نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة

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اليوم.. نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة اليوم.. نظر دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة
تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رضا الكرداوى، طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، والتى تطالب فيها بزيادة نفقة نجلها يوسف،وذلك بعد تأجيلها الجلسة الماضية لإعادة الإعلان بالدعوى الفرعية المطالبة بتخفيض النفقة وعرض الصلح.

وقد قدمت طليقة عكاشة للمحكمة حافظة مستندات حوت على تحريات جديدة عن ثروة النائب السابق، وما يفيد أنه يسكن بفيلا بأكتوبر، ويمتلك نحو 67 حصانا عربيا، وحاصل على 5 آلاف فدان من الدولة فى أكتوبر بخلاف 29 فدان مبانى على المحور تحصل عليها بهدف بناء 500 فيلا بكمبوند قرية الإعلامين.

بينما طالب أحمد عزام محامى توفيق عكاشة، بتخفيض المفروض من النفقة لمبالغة المدعى عليها فى طلباتها ،وأكد عزام أنه سيتقدم بمستندات تفيد عدم قدرة موكله على تسديد مفروض النفقة، وأن فيلا أكتوبر ليست ملكا لموكله وأنها مؤجرة.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، قد أصدرت حكمين متتاليين بحبس توفيق عكاشة، لعدم سداده نفقات نجله يوسف والمقدرة بـ5 آلاف جنيه، وأجر المسكن المقدر بـ2000 جنيه.


>- تعرف على أسباب تأجيل دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة لجلسة 26 يونيو

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