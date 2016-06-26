خادم الحرمين يوجه بصرف 1.6 مليار ريال معونة لمستفيدي الضمان بمناسبة الشهر الفضيل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصرف مليار وست مئة وواحد وتسعين مليوناً وسبع مئة وأربعة وعشرين ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونة لشهر رمضان المبارك.

ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج بن سعد الحقباني شكره وتقديره لـخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية الحانية، الساعية إلى توفير الحياة الكريمة لجميع أسر الضمان، ومساعدتهم على قضاء حوائجهم، وتلبية متطلبات الحياة، ولا سيما في هذا الشهر المبارك.

وقال "إن توجيه خادم الحرمين الشريفين يعكس مدى اهتمام وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تقديم كل ما من شأنه خدمة المستفيدين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، داعياً المولى جل وعلا أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته".

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد شرعت في التنسيق مع وزارة المالية، بهدف صرف المعونة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم خلال 72 ساعة -بإذن الله-، مشيرا إلى أن معونة خادم الحرمين الشريفين لأسر الضمان تعد من خارج حساب الزكاة.

وأكـد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة مستمرة في خططها المستقبلية الهادفة إلى بناء طاقات الأفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج بدلاً من الاحتياج، وإلى الأمان بدلاً من الضمان، إضافة إلى إحداث النقلة الحضارية والتنموية الاجتماعية، بجعلهم مساهمين فاعلين في التنمية الاقتصادية الوطنية تحقيقاً لتطلعات القيادة -أيدها الله- حتى تصبح الوزارة مشاركاً ومساهماً أساسياً في النهضة الحضارية، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وبين د. الحقباني أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي التنمية الاجتماعية في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة، ضمن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل عملي يتناسب مع توجهات سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد، وزيادة دخلهم، ورفع مستوى معيشتهم.