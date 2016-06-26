هنادي هندي تحدت الصعاب لتصبح أول قائدة طائرة سعودية

المرأة السعودية كانت وستظل دائماً هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات التي حاول المجتمع من قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة.. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد.. قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل محفل..

ابنة هذا البلد المعطاء ابنة المملكة العربية السعودية التي اعتزت ببلادها فاعتزت بها البلاد وكرمها العباد وتلقى أنباء صعودها القاصي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين..

السفيرة الحقيقية والمتحدثة الرسمية والبرهان المعجز على أن أقل من مئة عام في بلاد تتمتع بالحصافة والثقة والإرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب الموازين وتحول المرأة التي كانت كائناً مستضعفاً مغيباً إلى كيان ذي حضور وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصلابة النشأة.

المجتمع يتحمل مسؤولية تغيير الصورة السلبية عن المرأة

المرأة السعودية كانت وستظل دائماً هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات التي حاول المجتمع من قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة.. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد.. قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل محفل..

ابنة هذا البلد المعطاء ابنة المملكة العربية السعودية التي اعتزت ببلادها فاعتزت بها البلاد وكرمها العباد وتلقى أنباء صعودها القاصي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين.

السفيرة الحقيقية والمتحدثة الرسمية والبرهان المعجز على أن أقل من مئة عام في بلاد تتمتع بالحصافة والثقة والإرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب الموازين وتحول المرأة التي كانت كائناً مستضعفاً مغيباً إلى كيان ذي حضور وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصلابة النشأة.

أنتظر حقي في الحصول على وظيفة في الخطوط السعودية

ضيفة هذا الأسبوع هي هنادي زكريا صدقة هندي أول قائدة طائرة سعودية، تتمنى لأحلامها أن تعانق السماء، وصنفت ضمن قائمة أعظم مئة امرأة في مجال الطيران، وهي المرأة العربية الوحيدة ضمن القائمة، درست الأدب الإنجليزي بجامعة أم القرى، وترتيبها الرابعة بين سبعة إخوة، استطاعت أن تحقق حلم وأمنية والدها زكريا صدقة في أن تكون كابتن طيار، هذا الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه ولكن لم تشاء الأقدار ذلك وعندما عرض رغبته قال لها: "أريد أن تحصلي على رخصة الطيران وتهديني صورة لك وأن ترتدي لبس الكابتن حتى أفتخر بك أمام العائلة"، كانت وقتها طالبة في السنة الأخيرة بالجامعة تخصص الأدب الإنجليزي، تركت كل شيء وسافرت إلى الأردن لتعلم الطيران وهناك أخبروها بأنها أول امرأة سعودية تدرس الطيران.

دعم أسرتي والوليد بن طلال بددا كل مخاوفي

حلم والدها لها كان يكبر يوماً بعد يوم مع سنوات عمرها إلى أن وجدت نفسها تجلس بثقة أمام مقود الطائرة لتكون أول قائدة طائرة سعودية تحلق بالطائرة متسلحة بعزيمتها ورغبتها في تحقيق حلم الوالد، وتدين بالدعم لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، في الوقت الذي واجهت فيه الكثير من الانتقادات من أشخاص كثيرين منهم المقربون منها ولكنها عدته مجرد مطب هوائي تجاوزته بهدوء، لتتعرض بعدها لمطب آخر عبارة عن خطأ طبي في مستشفى ببريطانيا بين عامي 2008 و2010 تسبب في فقدها لكليتها اليسرى ولكنها تجاوزت هذا العارض الصحي لتعود بقوة وتحصل على الرخصة البريطانية والأميركية والسعودية كأول كابتن سعودية.

حققت حلم والدي رغم مواجهتي الكثير من الانتقادات

قالت هندي عن أول رحلة لها برفقة الأمير الوليد بن طلال ووالدها ووالدتها إنها الرحلة التي لا تعرف كيف تصف مشاعرها فيها وهي تحقق حلم والدها في قيادة الطائرة وكانت مدتها أربعين دقيقة، حلقت فيها فوق سماء مدينة الرياض ولم تخفِ بابتسامة أن والدتها كانت تخشى ركوب الطائرة معها.

وأضافت: "لم يكن يدور بذهني يوماً ما أنني سأدرس الطيران وأقود الطائرة فقد كنت أحلم بالعمل في مجال لم يسبق للنساء أن عملوا فيه بمعنى عمل خاص بالرجال أتحدى من خلاله نفسي وأثبت للعالم أن المرأة قادرة على العمل في كل المجالات".

وتحدثت هندي عن فترة تدريبها في الأردن وقيادتها للطائرة لأول مرة بإشراف المدربة الفلسطينية دارين مخلوف قائلة إنها كانت بمثابة التحدي لقدرتها لتحقيق الحلم، وما إن هبطت على الأرض حتى اتصلت بوالدها وقالت له "إن حلمه تحول إلى شغف ورغبة لديها فهي تريد هذا الحلم أن يكون مهنتها فالفضول والرغبة والحلم مشاعر متضاربة عاشتها أثناء التحليق بالطائرة".

وأردف: "بعد هذه الخطوة بدأت أتخيل حياتي كيف ستكون مع العمل والتزاماته الكثيرة خاصة بعد أخذ الموافقة من والدي الذي وعدني بأنه سيذلل كل الصعوبات التي تقف في طريقي، ومن أهمها توفير الرسوم الدراسية التي تعد مكلفة على مستوى العالم".

واستطردت هندي: "جاءت اللحظة الحاسمة لتحديد مصيري العملي في الطيران في الرحلة التي من المفترض أن أقود فيها الطائرة وحدي، وهو الاختبار النهائي لنيل شهادة الطيران ومدتها 15 دقيقة، ولها طقوس معينة تزيد من رهبة المتدرب، ويتم تجهيز المطار لأي طارئ لا قدر الله من سيارات الإسعاف والإطفاء، وخلو الجو من الطائرات، وقبل الإقلاع ذهبت إلى والدي ووالدتي لتودعيهم في حال فشلي وتعرضي للموت في التجربة الأولى، ولكن الحمد لله على توفيقه لي، وحصلت على رخصة الطيران الأردنية، وكان طموحي أن تكون الرخصة الثانية سعودية".

وذكرت أنه في اليوم التالي بدأت وسائل الإعلام تتناقل خبر أول كابتن سعودية، وانهالت عليها عروض اللقاءات التلفزيونية والصحفية من كل أنحاء العالم وتحديداً الصحف السعودية.

وأشارت هندي إلى أن الضجة الإعلامية شجعتها على الاستمرار لنيل الرخصة التجارية بعد رخصة الطيران الخاص، ولكن توقف مشوارها قليلاً لظروفها المادية، وخلال هذا الوقت تم التواصل مع الأمير الوليد بن طلال الذي عرض دعمه المادي والمعنوي السخي وعرض وظيفي للعمل لديه، وكان ذلك بمثابة الدافع القوي للأمام والذي بدد كل مخاوفها من غدٍ لا يحمل التباشير، خاصة فرصة العمل في مجال الطيران والتي كانت وقتها تبدو ضئيلة كونها الأولى في هذا المجال.

مشوار الحصول على الرخصة السعودية من رئاسة هيئة الطيران المدني للكابتن هنادي كان أشبه بالمستحيل فأوراقها كانت ترفض، والوظيفة المعروضة من سمو الوليد بن طلال كانت بحاجة لرخصة سعودية لمزاولة العمل، وفي العام 2013 كان التأكيد على أن الحلم خرج من نفق المستحيلات المظلم إلى فضاء النور عندما منحت الشهادة الطبية من الهيئة السعودية وأنها لائقة طبياً للعمل، واجتازت التدريبات والاختبارات العملية والتحريرية الخاصة بالهيئة في الأردن بإشراف لجنة مكونة من طيارين سعوديين، وحلقت الكابتن هنادي بالطائرة من عمان إلى العقبة برفقة اللجنة، ونالت الرخصة السعودية بتوفيق من الله، وتم التوقيع على الرخصة السعودية بالموافقة لتأتي اللحظة الحاسمة بعد الحصول على الرخصة وتمثلت في قيادة طائرة الأمير الوليد بن طلال، وكان خط سير الرحلة (الرياض، أبو ظبي، البحرين، الرياض).

وتابعت هندي: "إن ثقة الأمير الوليد أكبر من مجرد حلم وصورة، أهديها لوالدي فهي تعني أنه لا مجال للتراجع مطلقاً وأهمية مواجهة التحديات فالمرأة لا ينقصها شيء، وحكومتنا الرشيدة فتحت أمامها الأبواب وذللت كل الصعوبات، ولديها القدرة العقلية الواعية"، مشيرة إلى أن وجود عضوات في مجلس الشورى مؤشر لنجاح مدوي، ومشيدة بدور الأهل الذي يكمل منظومة الحلم الجميل لمستقبل الفتاة السعودية.

وبعيداً عن الأحلام تقول: "اتجهت لإكمال دراستي الجامعية فالأولى في أي مجال أن تكوني ممتلئة بالشهادات والخبرات ولكن عيني على حقي في وظيفة بالخطوط السعودية"، معللة تأخر ذلك أنه ربما عائد للعادات والتقاليد والعرف الديني ولكن لو تجاوزنا ذلك وكان السبب خوف المسافر من قيادة المرأة للطائرة فإنني أرحب بنزوله من الطائرة بكل رحابة صدر، لافتة إلى أن المجتمع عليه مسؤولية كبيرة في تغيير الصورة السلبية عن المرأة السعودية التي حققت حضورا واسعا في مختلف التخصصات والنادرة تحديداً.

وخلال حديثنا مع هنادي هندي وجهنا إليها عدداً من الأسئلة لنتعرف عليها أكثر عن قرب وعن حياتها الخاصة.

ما هي الصعوبات التي واجهتك في مسيرتك؟

أول التحديات ندرة فرص العمل كسيدة سعودية تعمل في مجال الطيران والغربة في العيش بعيداً عن الأهل خلال فترة الدراسة والتضحية بالحياة الشخصية خاصة بالنسبة للمرأة.

ماهي علاقتك بالموضة ومواقع التواصل الاجتماعي؟

أعشق الموضة وأهتم كثيراً بأناقتي وأتابع الجديد فيها، وأنا متابعة جيدة لسناب شات والإنستغرام والفيس بوك.

ما هو لونك المفضل؟

الأحمر.

ما أكلتك المفضلة؟

الملوخية.

من هو فنانك المفضل؟

استمع للجميع ولكن فناني المفضل مروان خوري.

ما المساحة التي يشكلها الرجل في حياتك؟

والدي وأخي محمد يملآن كل زوايا القلب ومساحاته الشاسعة إلى أن يأتي النصيب بفارس الأحلام الذي سيكون له مساحة مميزة في قلبي وله مني كل الاحترام والحب.

من هم الأشخاص الذين ساندوا مسيرتك ورسموا الفرح على موانئ حياتك؟

عائلتي جميعهم بدون استثناء والأمير الوليد بن طلال.

لو لم تكوني الكابتن هنادي ماذا كنتي تتمني لنفسك؟

كنت أتمنى أن أكون زوجة وأما لعائلة جميلة.

محمد هندي: ابنة أخي طموحة منذ صغرها

أكد أمين فرع جمعية المسرحيين السعوديين بمكة المكرمة محمد صدقة هندي عم الكابتن هنادي أن ابنة أخيه منذ صغرها وهي طالبة طموحة في المدرسة وحققت أعلى الدرجات في مسيرتها التعلمية.

وقال محمد صدقة إن إحدى معلماتها كانت تقول لها ستكبرين وستكونين سيدة مميزة في مجال تخصصك، واستطاعت تحقيق حلم والدها الذي كان يتمنى أن يحققه، وعندما سمعته يتكلم عن حلمه قالت له سأحقق حلمك عندما أكبر، وبالفعل تقدمت بطلبها للأكاديمية بالأردن واستطاعت أن تتفوق على نفسها من خلال الدرجات العلمية التي حققتها في دراسة الطيران، وكانت الأكاديمية تفتخر بها؛ حيث وضعت صورتها عند مدخلها.

وأضاف أن الإنجاز الذي يحققه أبناؤنا لأنفسهم هو تحقيق للوطن قبل كل شيء، وهنادي أهدت نجاحها لكل الوطن ويكفينا فخراً أنها صنفت ضمن أفضل 100 امرأة كابتن طيار على مستوى العالم في مجال الطيران، متمنياً لها تحقيق المزيد من الإنجاز في مستقبل حياتها.

باجسير: هنادي حققت حلماً تاريخياً

قال الإعلامي صبري باجسير عن أهم العوامل والسمات الشخصية التي كانت الأكثـر تأثـيـراً على المسيرة المهنية للكابتن هنادي هندي إنه من معرفته القريبة بهذه الشخصية فهـو يكـاد يجزم بأنها تملك بداخلها نوعا غريـبـا ومميزا من الإصرار والطمـوح، وهي الصفات الأكثر تأثيراً في مشوارها مع حلم الطيران، فهي تعلم جيداً بأن المستقبل في هذا المجال للمرأة ربما يكون صعبا جداً، لكنها أرادت أن تتميـز وتحقق حلماً تاريخياً، وبالفعل تحقق لها ذلـك وفتحت المجال للكثير من بعدها، مشيراً إلى أنه يعرف الكثير عن معاناتها وشعور الغربة الذي كانت تعيشه على مدى سنوات.

وحول ما قدمته هنادي للوطن في مجال تخصصها وعملها، أفاد باجسيـر أنها قـدمـت نمـوذجاً فريـداً لـقـدرة المـرأة السعـوديـة على قبـول التـحـدي والتـمـيـز والانفـراد، وهـذا يعـطـي مـؤشـرا بأنه متى ما تـوفـرت الفرصـة المناسـبـة لأي سيدة فهي قادرة على خوض الصعاب وتمثيل وطنها وتشريفه أمام شعوب العالم، ولقد بادرت وكسرت باباً لم يطرقه أحد من قبلها وربما تحملت نتيجة هذا السبق وتبعاته ولكنها فخورة جداً بنفسها اليوم رغم كل المصاعب.

وأردف: بغض النظر إن كانت الكابتن هنادي ستحلق في أي شركة طيران أو لا إلا أنها أصبحت أيقونة لجميع من ستأتي بعدها من السيدات، بل ونموذجاً يحتذى به للكفاح والنجاح والتضحية والعطاء، لا يهم إن تحولت دراستها إلى تطبيق عملي بقدر ما يهم أنها أثبتت للعالم استطاعتها وقدرتها على النجاح.

الكابتن هنادي مع الأمير الوليد بن طلال وأسرتها وطاقم الطائرة

هنادي مع ابن أختها

المرأة العربية الوحيدة ضمن قائمة أعظم مئة سيدة في مجال الطيران

بيدها رخصتها السعودية وبجوارها الكابتن نديم مجددي

هنادي في قمرة القيادة بطائرة الهوكر

محمد هندي

صبري باجسير