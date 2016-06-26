أوروبا تحاول التماسك بعد الزلزال البريطاني

تجاوزت عريضة على الانترنت موجهة الى البرلمان البريطاني للمطالبة باجراء استفتاء ثان حول الاتحاد الاوروبي، عتبة المليون توقيع السبت، في اعقاب قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الاوروبية.

وتطالب العريضة باجراء استفتاء جديد بعد استفتاء الخميس الذي قضى بنسبة 51,9% من الاصوات بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وسجل نسبة مشاركة عالية بلغت 72%.

ويتحتم على البرلمان النظر في اي عريضة تجمع اكثر من مئة الف توقيع، غير ان هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت او اصدار قرار، ولا يمكن باي من الاحوال ان تؤدي الى اعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.

وتعكس العريضة الانقسامات العميقة التي ظهرت في بريطانيا على ضوء الاستفتاء، ولا سيما بين الشباب والمسنين، وبين اسكتلندا وايرلندا الشمالية ولندن من جهة، واطراف المدن والارياف من جهة اخرى.

الدعوة لتسريع إجراءات الخروج.. ومخاوف من «طلاق غير ودي»

خروج سريع

طالبت الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي السبت بريطانيا بالشروع «في اسرع وقت ممكن» في الية الخروج من الاتحاد الاوروبي، فيما اكدت فرنسا ان تعيين رئيس جديد للحكومة البريطانية امر «ملح».

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير السبت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي في برلين «نقول هنا معا ان هذه العملية يجب ان تبدأ باسرع وقت حتى لا نجد انفسنا غارقين في مأزق».

وكان الوزير الالماني يتحدث محاطا بوزراء خارجية فرنسا جان مارك ايرولت وهولندا بيرت كوندرس وايطاليا باولو جنتيلوني وبلجيكا ديدييه ريندرز ولوكسمبورغ جان اسلبورن.

واضاف «يجب ان تكون لدينا امكانية الاهتمام بمستقبل اوروبا»، مطالبا بتطبيق المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنص على انسحاب طوعي واحادي من الاتحاد الاوروبي.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الى تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد باسرع وقت ممكن خلفا لديفيد كاميرون الذي استقال اثر قرار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وقال آيرولت بعد لقاء مع نظرائه من الدول الخمس الاخرى المؤسسة للاتحاد الاوروبي «بالتأكيد يجب تعيين رئيس وزراء جديد، الامر سيستغرق على الارجح بضعة ايام لكنه ملح» بدون المزيد من التوضيحات.

واكد الوزير الفرنسي «نطلب احترام المادة 50 وتطبيقها. الامر ملح ويخدم مصلحة البريطانيين والاوروبيين على حد سواء. نطلب احترام (الدول) ال27 الاخرى».

ودعا وزير الخارجية الهولندي ايضا الى «طي الصفحة في اسرع وقت ممكن».

وشدد الوزراء الستة على ضرورة ان تقترب اوروبا من مواطنيها وتلبي تطلعاتهم وخصوصا عبر مكافحة الازمة الاقتصادية والبطالة والعمل على حل ازمة الهجرة وحتى القضايا الامنية بعد اعتداءات بروكسل وباريس.

وقال شتاينماير «علينا اعداد الردود معا والبرهنة على ان اوروبا ليس ضرورية فحسب بل ومؤهلة ايضا». واضاف «نأمل في ان نتمكن من التركيز على هذه الردود وهذه هي رسالتنا للندن».

ليس طلاقا وديا»

حذر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لن يكون «طلاقا وديا»، وطالب لندن بان تقدم «على الفور» طلبها لللخروج.

وصرح يونكر لقناة «آ ار دي» الالمانية مساء الجمعة «لن يكون طلاقا وديا لكنه لم يكن ايضا علاقة حب قوية».

واضاف يونكر «لا اعرف لماذا تحتاج الحكومة البريطانية للانتظار حتى اكتوبر لتقرر ما اذا كانت سترسل طلب الخروج الى بروكسل. اريد الحصول عليه فورا».

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن الجمعة بعد فوز مؤيدي خروج البلاد من اوروبا انه سيستقيل من منصبه وسيترك الى خلفه مهمة التفاوض مع بروكسل حول شروط خروج البلاد، ملمحا الى ان السلطات ستحاول المماطلة لاطول مهلة ممكنة.

وحمل رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز بشدة الجمعة على كاميرون، واصفا ب»المخزي» قرار استقالته في اكتوبر وليس غداة الاستفتاء، وبانه وعندما اعلن في 2013 عزمه على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي او خروجها منه «رهن قارة بأكملها من اجل مفاوضاته التكتيكية».

اوروبا لن تسلب

اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير السبت ان الاتحاد الاوروبي سيقاوم صدمة قرار خروج بريطانيا منه مؤكدا ان الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي المجتمعة في برلين لن تدع احدا «يسلب» اوروبا منها.

وقال شتاينماير قبل لقائه مع نظرائه الفرنسي جان مارك آيرولت والهولندي برت كونديرز والايطالي باولو جنتيلوني والبلجيكي ديدييه ريندرز ومن لوكسمبورغ جان اسلبورن «انني واثق من ان هذه الدول ستوجه رسالة مفادها اننا لن ندع احدا يسلب منا اوروبا، مشروع السلام والاستقرار هذا».

وقال شتاينماير «اعتقد انه من الواضح تماما اننا في وضع لا يسمح باي هستيريا او حالة صدمة. علينا عدم القيام بخطوات سريعة والادعاء بان لدينا كل الاجوبة. لكن علينا كذلك بعد القرار البريطاني عدم الاستسلام للاحباط والتقاعس».

وقال شتاينماير «انني واثق بان الدول الـ27 تريد الدفاع عن اوروبا تلك، ان هناك ارادة كبيرة بتعزيز اوروبا» مشيرا الى وجوب تأمين اجوبة عاجلة لمواضيع محددة مثل «اللاجئين والهجرة، وازمة الوظائف (...) والأمن».

الدعوة لخروج منظم

صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يطرح «تساؤلات في كل العالم»، داعيا الى انجاز هذه الخطوة «بشكل منظم».

وقال رئيس الدولة الفرنسي ان الخروج من بريطانيا «لا تأثير له بالتأكيد على مكانة المملكة المتحدة في الامم المتحدة». واضاف في تصريحات للصحافيين بعد لقاء مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الاليزيه «تطرح تساؤلات كبيرة في كل العالم: ما الذين سيحدث؟»

وذكر الرئيس الفرنسي بانه «عبر عن اسفه العميق للتصويت البريطاني» وان كان «يحترمه لان هذه هي الديموقراطية»، داعيا من جديد الى «استخلاص كل العبر والنتائج».

وقال هولاند «في اطار الاتحاد الاوروبي (...) علينا الآن تنظيم هذا الانفصال لكن علينا ان نفعل ذلك بشكل منظم وعلى اساس القواعد المدرجة في الاتفاقيات».

وعلى الرغم من التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي، اكد هولاند ان فرنسا تنوي «الابقاء على العلاقات مع المملكة المتحدة» في المجال الاقتصادي كما حول قضايا المهاجرين واللاجئين او الدفاع.

وبعد محادثات الجمعة مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، اجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس.

وقالت مصادر قريبة من هولاند ان الرجلين «متفقان على انه لا يمكن ان تكون هناك مرحلة عدم يقين في اوروبا»، وعبرا عن املهما في «وضوح كامل بشأن البرنامج الزمني والاجراءات» المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

استقالة المفوض البريطاني

قال جوناثان هيل ممثل بريطانيا في المفوضية الأوروبية ببروكسل ومفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت إنه قرر الاستقالة بعد نتيجة استفتاء بلاده بالخروج من الاتحاد.

وكان هيل من الأصوات الداعية إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد.

وقال هيل في بيان «لا أرى أن من الصواب أن أستمر كمفوض بريطانيا وكأن شيئا لم يكن. لذا أبلغت (رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر) بأنني سأستقيل.»

وأضاف «وينبغي في الوقت نفسه أن يكون هناك تسليم منظم لذلك قلت إنني سأعمل معه لضمان أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة.»

وهيل (55 عاما) زعيم سابق في حزب المحافظين بمجلس اللوردات البريطاني وهو يسير بقراره اليوم على خطى حليفه المقرب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي قرر التنحي عن منصبه أيضا بسبب نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الخميس.

عناوين الخروج البريطاني على الصفحات الأولى للصحف (رويترز)

تمثال ونستون تشرشل قرب مبنى البرلمان البريطاني (أ ب)