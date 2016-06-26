ولي ولي العهد يبحث مع «تويتر» تأهيل الكوادر الوطنية والاستثمار في التقنيات الإبداعية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارته نيويورك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر السيد جاك دورسي. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بشأن تأهيل الكوادر الوطنية، والاستثمار في مجال التقنيات الإبداعية.

وكان سمو ولي ولي العهد قد التقى قبل أيام بالشريك المؤسس ورئيس شركة فيسبوك السيد مارك زوكربيرغ والفريق الإداري بالشركة وتم بحث آفاق التعاون خاصة في مجالات تدريب الشباب السعودي في شركة فيسبوك والشركات التابعة لها، وتوفير بيئة ملائمة لاستثمارات فيسبوك في المملكة، لاسيما في مجالات التقنيات الابداعية، كما التقى سموه أيضًا الرئيس التنفيذي لـ "أبل" تيم كوك، إلى جانب لقاءات أخرى مع كبريات شركات التقنية في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر "تويتر" من أشهر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي تم إطلاقها خلال العشر سنوات الماضية تحديداً في العام 2006م، وقد لاقت إقبالاً كبيراً من شريحة لا محدودة من المستخدمين حول العالم وخاصة من فئة الشباب كونها تتيح لهم إمكانية التواصل بطريقة عصرية. كما يعد "تويتر" من أقوى مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل المنظمات والمؤسسات لترويج منتجاتها وتسويق خدماتها.