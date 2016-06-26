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جون كيرى يتوجه إلى روما للقاء نتنياهو لبحث أزمة سوريا وجهود حل الدولتين

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جون كيرى يتوجه إلى روما للقاء نتنياهو لبحث أزمة سوريا وجهود حل الدولتين جون كيرى يتوجه إلى روما للقاء نتنياهو لبحث أزمة سوريا وجهود حل الدولتين
غادر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى واشنطن متجها إلى روما حيث سيلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو للتباحث فى سبل احياء مفاوضات السلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين، وقالت الخارجية الأمريكية أن كيرى سيكون يومى الأحد والاثنين فى العاصمة الإيطالية حيث سيلتقى نتانياهو.

وكان مسؤول أمريكى قال هذا الاسبوع أن كيرى ونتانياهو "يعتزمان التطرق إلى مسائل عديدة بينها سوريا والتطورات فى المنطقة والجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين"، من ناحيته قال مسؤول إسرائيلى الاربعاء طالبا عدم كشف هويته إن نتانياهو وكيرى سيتباحثان فى "المسائل المتعلقة بالسلام والأمن".

ولفت مراقبون إلى أن الاجتماع يأتى مباشرة قبل أن تنشر اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) تقريرا عن سبل إحياء جهود السلام. ومن المرجح أن تنتقد اللجنة فى تقريرها سياسة الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربى قال الاربعاء ان "تقرير اللجنة الرباعية سيشمل التوصيات التى من شأنها أن تساعد على إيضاح المناقشات الدولية حيال أفضل السبل للدفع باتجاه حل الدولتين".

وبحسب كيربي، فإن التقرير سيعكس "بشكل كبير" الآراء السابقة للجنة الرباعية الصادرة فى سبتمبر الماضى، وشدد على أن طبيعة "النشاط الاستيطانى المتواصل، والعدد الكبير لعمليات هدم البيوت الفلسطينية" كانت "خطيرة بطريقة نشكل تهديدا على جدوى" حل الدولتين.

وكان نتانياهو أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، وناقش أيضا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "الجوانب الرئيسية لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية"، وفقا لمصدر روسى، وجرت آخر جولة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى ربيع العام 2014، برعاية كيري، إلا أنها باءت بالفشل، فضلا عن تصاعد موجة العنف فى الأشهر الأخيرة.
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