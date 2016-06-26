كوبا أمريكا بالفيديو – العارضة تمنع ' لوب ' خيالي من كوادرادو.. والقائم يحرم أمريكا من هدف

خلال دقيقتين فقط.. ردت عارضة أمريكا هدفا رائعا لخوان كوادرادو نجم كولومبيا، كما حرم القائم الكولومبي تعادل أصحاب الأرض في مباراة تحديد المركز الثالث من كوبا أمريكا.

ففي الدقيقة 60 حول كوادرادو "لوب" رائع من خارج منطقة الجزاء كاد يسقط خلف تيم هاوارد حارس الولايات المتحدة، لكن العارضة وقفت في صف أصحاب الأرض.

وتتقدم كولومبيا بهدف كارلوس باكا على أمريكا التي تبحث عن التعادل.

وبعد دقيقتين وتحديدا في الدقيقة 62، انفرد بوبي وود بحارس كولومبيا ديفيد أوسبينا وسدد بيمينه لكن القائم قال له، لا لن تسجل الليلة.

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