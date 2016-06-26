الحضري يكشف لـ في الجول: نادي تركي يرغب في ضمي.. ' مع إيتو '

كشف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ووادي دجلة لـFilGoal.com رغبة نادي أنطاليا سبور التركي الذي يضم بين صفوفه صامويل إيتو، في ضمه خلال سوق الانتقالات.

الحضري كعادته قدم موسما مميزا مع وادي دجلة إلى جانب حراسته لمرمى المنتخب في لقاء تنزانيا والذي انتهى بفوز الفراعنة والتأهل رسميا إلى أمم إفريقيا الجابون 2017.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "تلقيت عرضا من جانب نادي أنطاليا سبور".

وأوضح "يوجد وفد من النادي التركي سيعقد معي جلسة قريبة للغاية لمناقشة الأمر والتعرف على تفاصيل أكثر".

وواصل "مازال لدي سنة في عقدي مع دجلة ولكن الأمور سوف تتضح أكثر مع عقد الجلسة مع المسؤولين من النادي التركي".

واحتل أنطاليا سبور المركز التاسع برصيد 45 نقطة الموسم الماضي.

موسم نجح من خلاله صامويل إيتو في تسجيل 20 هدفا كثاني أكثر هداف في الدوري بعد ماريو جوميز مهاجم بشكتاش صاحب الـ26 هدفا.