مصدر في الأهلي لـ في الجول: نرفض اقتراح لجنة الحكام بخصوص مواجهة الزمالك

ما موقف الأهلي من اقتراح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص إقامة مواجهة الفريق أمام الزمالك بحكام مصريين؟ مصدر مسؤول داخل الأهلي يُجيب لـFilGoal.com.

ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي في الجولة الـ32 من المسابقة يوم 9 يوليو المقبل، بعدما حسم الأهلي التتويج بدرع الدوري رسميا.

وخرج جمال الغندور مساء يوم السبت قائلا: " أتمنى أن يطلب مسؤولو الأهلي والزمالك تعيين حكم مصري لمباراة القمة". (طالع التفاصيل)

فما موقف الأهلي؟ يُجيب مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني قائلا: "نرفض ذلك بكل تأكيد ونتمسك بإقامة المباراة بحكام أجانب كالمعتاد".

وأضاف "مباراة الزمالك لها طابع خاص دائما ومهمة للأهلي حتى مع حسم لقب الدوري ولذلك لابد أن يديريها طرف محايد".

وواصل "أي حكم مصري سيكون عليه وابل من الضغوط قبل وأثناء المباراة. نرفض ذلك بكل تأكيد".