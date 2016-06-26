زراعة جهاز منظم ضربات القلب لأصغر طفل بمستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي

واصل مركز طب وجراحة القلب بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي تميّزه في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية نوعيّة للأطفال، إذ تمكن مؤخراً فريقا كهرباء ونبض القلب وأمراض قلب الأطفال بالمستشفى من تحقيق إنجاز نوعي جديد تمثل في زراعة جهاز منظم ضربات القلب لأصغر طفل في هذا النوع من العمليات الدقيقة.

وقال د. أيمن الخضراء استشاري أمراض كهرباء ونبض القلب والمدير الطبي لمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي ومدير خدمات أمراض القلب والأوعية الدموية بمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية إن الطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، وقد خضع سابقا لعملية قلب مفتوح قبل عدة سنوات لإصلاح تشوهات خلقية مركبة في القلب، تمثلت في وجود ازدواج في مخرج البطين الأيمن (DORV)، كما أظهرت الفحوصات التشخيصية التي أجريت له عند مراجعته للمستشفى إصابته بضعف شديد في البطين الأيسر من القلب LV dysfunction، وبتسارع القلب البطيني Ventricular tachycardia (VT) الذي يرفع احتمال إصابته بسكتة قلبية -لاقدر الله-.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طبي عالي المستوى من الاستشاريين المتخصصين في كهرباء ونبض القلب والقسطرة القلبية وقلب الأطفال، وقمنا بدراسة مفصلة ودقيقة للحالة المرضية للطفل، ومن ثم اتخذنا القرار بإجراء جراحة نوعيّة للطفل تضمن سلامته بعد عناية الله، موضحاً أن الفريق الطبي قام بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب ICD من نوع خاص يطلق عليه "INOGEN " وهو أصغر وأحدث جهاز متخصص لهذا النوع من العمليات نظراً لحالة الطفل وصغر عمره، وقد تم إجراء العملية عبر القسطرة القلبية.

ونوّه د. الخضراء بجهود الفريق الطبي والتمريضي في تقديم خدمة متكاملة عالية الجودة للطفل باعتباره أصغر حالة مرضية تخضع لهذا النوع من الجراحات الدقيقة، معرباً عن سعادته لنجاح العملية والتي كللها الله بنجاح كبير.

وأشار المدير الطبي لمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي إلى أن الطفل خضع لمتابعة مكثفة بعد العملية حتى تم الاطمئنان التام على استقرار حالته الصحية، والتأكد من إمكانية مغادرة المستشفى والعودة لمنزله.

وأضاف إن مراكز طب وجراحة القلب بمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تسعى وبكل جديّة لأن تكون مراكز إقليمياً متخصصاً ورائداً في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى القلب من الأطفال والكبار في مختلف التخصصات الدقيقة مثل قسطرة وجراحة قلب الأطفال، وأمراض كهرباء ونبض القلب وغيرها.