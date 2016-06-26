مزاد خيري لصالح مرضى السرطان في «السحور الوردي»

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، عبر مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر فعالية "السحور الوردي الثاني"، أمس الأول برعاية الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد. ويأتي "السحور الوردي" امتداداً للحملة التي أطلقتها الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في شهر رمضان تحت عنوان "أنا أقدر .. وأنت تقدر"، وتضمن العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة بين ثقافية واجتماعية، وتقديم أوبريت استعراضي إنشادي.

كما تم عرض تجربة المتعافين من السرطان، وفيلم "فن المكياج" التوعوي الموجه لتسليط الضوء على مراحل سرطان الثدي، وعرض عن أساسيات ماكياج الوجه، وشاركت الفنانة التشكيلية نورة حمود بعرض مباشر للوحة قامت برسمها أمام الحضور، وتم تقديم عرض "مجموعة رمضان والعيد" من بوتيك عباءات نجد بقيادة المصممة رزان العساف.

وخلال "السحور الوردي" أقيم مزاد خيري خصص ريعه لصالح مرضى السرطان، واشتمل المزاد على لوحة فنية لأشهر الفنانات التشكيليات، ومجموعة عباءات.