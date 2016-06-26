محكمة الأحوال الشخصية في جدة تسجل ارتفاعاً قدره 50% في عدد الصكوك

بلغ إجمالي الصكوك الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة (19243) صكا خلال النصف الأول من العام الحالي في الفترة من 1/1/1437هـ وحتى 30/7/1437هـ، محققةً نسبة إنجاز فاق إنجاز العام الماضي بنسبة 50%.

وأوضح تقرير صادر عن أعمال المحكمة أن الصكوك الصادرة شملت صكوك القضايا الحقوقية وصكوك القضايا الإنهائية.

من جهته، أوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ أن محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة تعمل من خلال 20 دائرة قضائية وتنظر كافة القضايا الإنهائية والحقوقية وتسجل كافة العقود وتعمل من خلال نظام المحاكم الإلكتروني الذي يُربط بمركز المعلومات بالرياض؛ حيث تستقبل قضاياها عبر النماذج الإلكترونية التي تُعبأ عبر موقع وزارة العدل على الإنترنت.

الشيخ سعد الصويغ