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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع 38 ألف وجبة إفطار في شبوة

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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر ائتلاف الخير للإغاثة توزيع 38 ألف وجبة إفطار صائم و900 سلة غذائية موجهة للأسر المتضررة بمحافظة شبوه.

وعبّر وكيل محافظة شبوة سالم عبدالله بحبح عن سعادته وفخره بتدشين المشروع في هذا الشهر المبارك، مقدماً شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مواقفها الرائعة تجاه أشقائهم في اليمن، مثنياً على المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للشعب اليمني في مختلف الجوانب.

بدورها أوضحت ممثلة مركز ائتلاف الخير هيام القرموشي، أن توزيع وجبات الإفطار تشمل سبعة من مديريات المحافظة وهي "عتق، نصاب، جردان، حبان، الصعيد، الروضة، عسيلان"، يتم توزيعها على المستشفيات والمساجد ومستخدمي الطرق العامة، مشيرةً إلى أن 11 منظمة مدنية بهذه المديريات تتولى توزيع الوجبات والسلال الفذائية.

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