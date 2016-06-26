نائب يطالب محافظ الإسماعيلية بحل مشكلات الصرف الصحى والإشغالات

طالب أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، بحل مشكلات الصرف الصحى وإشغالات الطرق فى مذكرة أرسلها لمكتب اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية .

وقال عمارة: إن المذكرة تضمنت شكاوى مكررة وصلت لمكتبه، وتعانى منها المدينة بشكل واضح وتحتاج لتدخل سريع لحلها.

وكان عمارة قد زار مناطق تعانى من مشكلات الصرف الصحى بأحد أكبر ميادين حى ثان، وقال فى المذكرة إن حى السلام وعراشية مصر، يتكرر بها مشكلات الصرف سنويا، ووعد المحافظ وشركة المياه والصرف الصحى بحل الأزمة وتطوير محطات رفع المياه وهو ما لم يتحقق برغم مرور عام على وعد المحافظ.

وركزت المذكرة على إشغالات محلات الملابس بشارعى مصر وسعد زغلول بشكل أغلق الشوارع نهائيا أمام المارة برغم أن تصميمها منذ نشأة المدينة جعلها ممشى للمواطنين دون السيارات وتحولت المنطقة لسوق تجارى ومخزن للملابس ويخشى سكانها من حدوث حريق مماثل لحريق الرويعى بالقاهرة قبل شهرين.

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