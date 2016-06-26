محافظ الفيوم يشهد احتفال "الأوقاف"بذكرى فتح مكة

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم مساء أمس السبت، الاحتفال الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بذكرى فتح مكة، والذى أُقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد عز الدين وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

بدأ الاحتفال عقب صلاة التراويح، وتضمن كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث خلالها عن الدروس والعبر المستفادة من ذكرى فتح مكة، وضرورة التأسى بالخلق الكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذى غرس فى النفوس قيم التسامح فى مواقف القوة.

ومن جانبه، قدم محافظ الفيوم التهنئة لجموع المصريين وأهالي الفيوم الكرام بهذه المناسبة التاريخية التى أعز الله بها الإسلام، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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