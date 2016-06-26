مديرية أمن الغربية تنظم غدا حفل إفطار للمجندين بقوات أمن المحلة

أعلن اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية عن تنظيم حفل إفطار جماعى للمجندين بقسم قوات أمن المحلة، غدا الاثنين.

يحضر الحفل اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء دكتور مشير فايز حكمدار أمن المحلة واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والقيادات الأمنية ووجهت مديرية أمن الغربية الدعوة لمنظمات المجتمع المدنى لمشاركة المجندين فى حفل الإفطار.

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