اليسا: زواجي ليس قربياً وأحب "الشيش باراك" و"المحشي بالفريك"

أطلت الفنانة اليسا عبر "تويتر" وأجابت على كل أسئلة "الفانز" الذين كانت لديهم حشرية معرفة بعض ارائها السياسية والفنية والانسانية، كما تدخلوا في ادق اتفاصيل عن حياتها الخاصة، وهي لم تبخل عليهم في اجابتها.ولقد احتل AskElissa المراتب الاولى على "تويتر" في عدد من الدول العربية.

على المستوى الشخصي نفت اليسا ان يكون موعد زواجها قريباً، كما انها اشارت الى انها ترفض العيش خارج لبنان عندما تتزوج. وعن الأغنية التي يمكن ان ترقص عليها في حال تزوجت قريباً، إختارت إحدى أغنيات البومها الجديد. ورداً على لسؤال حول ما إذا كانت تقبل ان يختار أولادها ديانتهم، قالت" كلنا لدينا إله واحد وهذا ما سأحاول أن أعلمه لاولادي". أما عن الشعور الأجمل في الدنيا فشددت على أنه الحب الكبير.

عن أغنية نانسي عجرم المفضلة عندها أجابت" في حاجات"، كما أشارت أن أكثر أغنية تحبها من بين أغنيات فيروز هي "فايق يا هوا"، وأنها تعشق أغنية سلين ديون encore un soir خصوصا وأنها غنتها لزوجها. أما بين الأغنية الاغيات الخليجية التي تحبها، فاختارت "مشكلني"، إلى ذلك أشارت إلى أن والدتها تحب أغنيتها "حالة حب"، وأغنية فيروز "سلملي عليه".

وأشارت أنها لن تتعامل مجدداً مع الشاعر محمد ماضي، وأنه بدوره يرفض التعامل معها، كما أوضحت أن أغنية "يا ريت" ستكون من بين أغنيات البومها القادم الذي يبدأ بحرف السين، وأنها ستؤدي أغنياته في حفلها المقبل ضمن أعياد بيروت.

اليسا قالت أنها لا تزعل عندما يقلدونها بطريقة كلامها، وشددت على أنها تحب فترة الخمسينات، كما قالت أنها لا يمكن أن تعتمد "اللوك" الأشقر، وأوضحت أن أجمل غلاف بين أغلفة أالبوماتها هو "تصدق بمين"، وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل في حال توفرت الفرصة المناسبة، أجابت أنها سعيدة في المجال التي تتواجد فيه حالياً. وغمزت اليسا من قناة برامج المقالب وفبركتها، عندما تحدثت عن ردة فعلها في حال وقعت ضحية في برنامج رامز جلال أو برنامج هاني رمزي، حيث أوضحت أنها تقوم بما أتفقت عليه مع القائمين على البرنامج.

عن رأيها بالمرشح للرئاسة الاميركية دونالد ترامب، أجابت أنها تؤيد هبلاري كلينون، كما أبدت إعجابها بالبابا، واشارت أنها افضل انسان في العالم، وأشارت إلى أن حلمها هو زيارة بيت لحم. وأوضحت أنها تحب أشعار محمود درويش، وان معظم الأقوال المأثورة والحكم التي تفضلها هي للأمام علي بن أبي طالب.

وأشارت اليسا أنه في حال تم انتخابها رئيسة جمهورية في لبنان، فإن اول شيء تفعله هو ان تعين إمرأة لمنصب إمرأة لرئاسة الحكومة.

اليسا قالت أن "سندريلا" هي الأميرة المفضلة عندها بين أميرات "ديزني"، كما أوضحت أنها في طفولتها كانت تحب مشاهدة الرسوم المتحركة "توم وجيري"، كما أكدت أنها تفضل مشاهدة الافلام الكوميدية والرومانسية، ولا تحب افلام الرعب، كما أوضحت أن الكيمياء هي المادة التي لم تكن تحبها خلال الدراسة.

اليسا أكدت انها لم ولن تستعمل تطبيق "سناب شات"، لانها لا تحبة واكدت أن "تويتر" هو المفضل عندها بين وسائل التواصل الإجتماعي.

ورداً على سؤال حول "حقوق المثليين"، شدّدت على احترامها لتوجهات كل انسان.

وعن أمنياتها قالت "أن يعم السلام في العالم"، كما رأت أن مدير اعمالها امين ابي ياغي هو الأفضل على الإطلاق، كما شددت على علاقتها الجيدة بشقيقها كميل، واعتبرت أن الأصدقاء المقربون والعائلة هم السند الذين تعتمد عليهما في الحياة.

عن الطبق المصري المفضل عندها إختارت "المحشي بالفريك"، كما أشارت أنها تحب "الشيش باراك"، و"السوشي"، والأطباق الصينية. كما أشارت أنها تمضي أوقات الافطار مع أصدقائها المسلمين، وإعتبرت أن الأفطارات هي الاوقات المفضلة عندها خلال السنة.

في الرياضة أوضحت اليسا ان منتخبها المفضل هو الإسباني، وفريقها هو "ريال مدريد"، وأختارت كلبتها "ليدي" كحيوان مفضل عندها.

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