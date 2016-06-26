نجوى كرم: أخاف من طرح ألبومي وهذه حقيقة مشاركتي بمهرجان قرطاج

ليست المرة الأولى التي تطلّ فيها نجوى كرم على محبيها "لايف" عبر صفحتها على "فيس بوك"، هي التي كشفت اليوم خلال دردشة سريعة قبل دخول الستوديو لوضع لمساتها الأخيرة على الأغاني التي تجهزها، أنها تحب هذا التواصل المباشر مع جمهورها، وكما وصفتها باللغة العامية "خوش بوشية".

نجوى كشفت أن "الكاستينغ" لبرنامج "أرابز غوت تالنت" سيكون في أول فصل الخريف، على أن يكون البرنامج مباشرة على الهواء مع بداية الربيع. وبعدها انتقلت للحديث عن مهرجاناتها وحفلاتها لهذا الصيف، التي ستبدأ مباشرة بالتزامن مع عيد الفطر السعيد، وستكون متواجدة في عدد كبير من المهرجانات في لبنان وخارجه. إلا أن نجوى لم تحسم مصير مشاركتها في مهرجان "قرطاج" الذي يقام في تونس، حيث قالت إن الأيام المقبلة تظهر حقيقة مشاركتها فيه. وأضافت "هناك علامات استفهام لازالت موجودة حول مهرجان "قرطاج".

أما فيما يتعلق بالألبوم، قالت كرم: "أحتاج لأيام لأكشف بالتأكيد عن أغنية جديدة، بينما الألبوم لازلت مترددة في طرحه بالكامل خوفاً من لا أعطي كل أغنية حقها، ولازلت أدرس الموضوع برأسي". وتابعت "خائفة من طرح الألبوم بصراحة".

وعبرت نجوى عن مدى اشتياقها لجمهورها الذي تحب أن تكون معه على طبيعتها، وقالت إنها توفقت في اختيار الألبوم مع عدد من الشعراء، كما انها تفضل فكرة "السينغل".

وختمت الدردشة بالقول: "أنا موجودة خدمة لطلباتكم، والأفضل أن يكون الحوار قصيراً كي لا "نجتر" ل الأشياء".

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