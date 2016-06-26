إجماع القراء على برنامج "الصدمة" في رأيك بالـ show: نطالب باستمرار عرضه

في الزاوية اليومية في رأيك بالـ show، التي تشكل صلة وصل بين "سيدتي نت" والقراء، محطة جديدة مع برنامج جديد، يعرض في رمضان 2016، ويتميز عن برامج كثيرة، تزدحم بها الشاشات العربية.

كل الآراء أشادت ببرنامج "الصدمة" واعتبرت أنه الأفضل في رمضان ودعت إلى استمرار عرضه، مشيرة إلى أن الناس كانت بحاجة إلى مثل هذا العمل، الذي أيقظ ضميرها النائم، وعلّمها كيف تستعيد إنسانيتها في هذا الزمن الذي تتحكم به المصالح.

ما هي تعليقات القراء على برنامج "الصدمة"؟

- نور الجدعاني من جدة – المملكة العربية السعودية، أبدت إعجابها ببرنامج "الصدمة" كما بالمضمون الذي يركز عليه، وقالت " برنامج مميز وهادف ومبني على مواقف عفوية في أغلبها، ويذكرنا بأخلاقنا وإنسانيتنا، ويدفعنا بأن نكون أكثر إيجابية".

- هناء إبراهيم عبيد من المملكة العربية السعودية، قارنت بين برنامج "الصدمة" والبرامج الاخرى التي وصفتها بـ "السخيفة"، وأوضحت" برنامج مميز ومضمونه مختلف عن مضمون البرامج الأخرى التي اعتدنا عليها والتي يكون معظمها بلا معنى".

-مايا أحمد من المملكة العربية السعودية، رأت أن برنامج "الصدمة" يتناول واقع المجتمع ومشاكل الناس وردود الأفعال تجاهها، وأشارت "برنامج يسلط الضوء على الواقع اليومي الذي ممكن أن نصادفه و ردود فعل الناس عليه. هو برنامج جميل وأكثر من رائع".

- جوجو من الجزائر أكدت أن برنامج "الصدفة" جميل وقالت "البرنامج أعجبني".

-بنان من الأردن أشادت ببرنامج "الصدمة" واعتبرت أنه البرنامج الأفضل في رمضان 2016، وقالت " برنامج الصدمة من أجمل وأكثر البرامج الهادفة والمميزة، وهو البرنامج الوحيد الذي يستحق المشاهده خلال شهر رمضان".

-إيمان حسين أحمد من الإمارات العربية المتحدة وصفت برنامج "الصدمة" بالمرآة الصافية التي تكشف سلوك المجتمع وأوضحت "برنامج الصدمة مرآة حقيقية وصافية تكشف المباديء والأخلاقيات والسلوكيات النفسية والاجتماعية وتعكس طبيعة علاقاتنا وتعاملنا مع فئات المجتمع التي تعيش معنا ولها خصوصية معينة، وكذلك يبين مدى تفاعل الناس مع المشاكل التي تزخر بها مجتماعتنا. هو برنامج يكشف جوهرنا وداخلنا بصورة تلقائية دون تحضيرات ودون تجميل".

-رورو أكدت على تميّز برنامج "الصدمة" وقالت "عمل جميل".

- نيللي عزيز إعتبرت أن برنامج "الصدمة" هو العمل الافضل في رمضان.

- سهام نبيل أبدت إعجابها بمضمون برنامج "الصدمة" وقالت "فكرته رائعة".

-Izbn وجدت أن برنامج "الصدمة" يعلم الناس كيف تتعامل مع بعضها بعيداً عن الأذى والتجريح وقالت " هذا البرنامج يحفّز الناس على الخوف على بعضها وتجنب التجريح ببعضها. الصدمة برنامج أكثر من رائع".

-سعاد أشادت ببرنامج "الصدمة" وقالت "هو أكثر من رائع".

- دعد أبدت إعجابها ببرنامج"الصدمة" وأكدت " البرنامج أجمل عمل قُدّم في رمضان".

-أم علي أكدت على مضمون برنامج "الصدمة" وقالت "برنامج إنساني وهادف وعرضه جاء في التوقيت المناسب".

-أكرام أبدت إعجابها ببرنامج الصدمة وقالت" عمل رائع".

-Marwsh أكدت على المضمون الإنساني لبرنامج "الصدمة" والذي حقق الهدف منه، وقالت "برنامج جميل وهادف وأيقظ ضمير الناس".

-علاء زيات أشادت ببرنامج "الصدمة"، وقالت "برنامج ممتاز ورائع وهادف".

-حمدان وصف برنامج "الصدمة" بـ "السخيف".

-مارلين مانو أثنت على برنامج "الصدمة" وقالت "برنامج رائع".

-منى العوضي اعتبرت أن برنامج "الصدمة" أعاد الى الناس إنسانيتها وطالبت باستمرار عرضه وقالت" برنامج ممتاز، أعاد إلى الناس إنسانيتها. أتمنى أن يستمر لكي تعود العادات الحلوة والرحمة والتعاطف بين الناس".

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