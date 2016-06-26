زواج نيكولاس كايدج الثالث ينهار

انفصل النجم العالمي نيكولاس كايدج ‎ Nicolas Cage عن زوجته أليس كيم Alice Kim بعد زواج دام 12 عاماً.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم كايدج لمجلة Us Weekly، ان الممثل البالغ من العمر 52 عاماً، انفصل عن كيم في يناير 2016، لكن لم يرغب بالإعلان عن هذا الخبر حينها.

علاقة نيكولاس وأليس البالغة من العمر 32 سنة بدأت عندما قابلها في مطعم بلوس أنجلوس حيث كانت تعمل نادلة، وبعد شهرين من المواعدة تقدم لخطوبتها، وأقاما حفل زفافهما في شمال كاليفورنيا في 30 يوليو 2004. للثنائي طفل واحد يبلغ من العمر 10 سنوات ويدعى Kal-El Coppola Cage.

يشار الى ان هذا الطلاق هو الثالث لنيكولاس كايدج، فقبل كيم كان متزوجاً من ليزا ماري بريسلي Lisa Marie Presley، ابنة ألفيس بريسلي Elvis Presley، وانفصل عنها في 2004 بعد عامين من الزواج.

وقبل الزواج من ليزا كان متزوجاً من الممثلة باتريسيا أركيت Patricia Arquette من العام 1995 إلى 2001، كما أنه أب لابنه Weston Coppola Cage البالغ من العمر 25 عاماً، من علاقة سابقة مع عارضة الأزياء Christina Fulton.

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