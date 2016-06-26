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ما حقيقة انتحار نجمة ايرلندية عن احد جسور شيكاغو؟

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الأحد 26-06-2016 01:15

نفت المغنية الإيرلندية سينيد اوكونور Sinéad O'Connor عبر صفحتها على "فيس بوك" نيتها الإقدام على الانتحار، بعد انتشار شائعات في هذا الخصوص وضعت شرطة شيكاغو في حال تأهب.

وكتبت اوكونور: "يا لها من سخافات انني قفزت من جسر".

وذكرت وسائل اعلام امريكية ان ضابطاً في الشرطة الايرلندية ابلغ زملاءه في الولايات المتحدة بان سينيد هددت بالقفز عن احد جسور شيكاغو، غير ان المغنية الإيرلندية البالغة من العمر 49 عاماً قالت إنها سعيدة لدرجة لا تفكر في الإقدام على ذلك.

يشار الى ان اوكونور كانت موضع مذكرة بحث الشهر الماضي بعدما المحت ايضاً الى امكانية اقدامها على الانتحار. وقد اثارت الكثير من الجدل خلال مسيرتها الفنية، كما اكدت في وقت سابق انها تعرضت لسوء المعاملة من والدتها خلال طفولتها.

 

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