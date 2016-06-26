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القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تضرب أهدافا لتنظيم داعش فى سرت

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القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تضرب أهدافا لتنظيم داعش فى سرت القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تضرب أهدافا لتنظيم داعش فى سرت
قال المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، أن مدفعية القوات ضربت أهدافا لتنظيم داعش فى سرت.

وأضاف المركز، فى بيان نشره مساء اليوم، عبر صفحته على "الفيس بوك"، أن المدفعية الثقيلة لقوّاتنا تصيب منذ البارحة وحتى الآن أهدافاً لتمركزات وآليات لتنظيم داعش وسط ‫‏سرت.

وكان مصدر عسكرى قد صرح فى وقت سابق من اليوم، بان سلاح الجو التابع للغرفة شن غارات جوية عدة على مواقع وتمركزات قوّات تنظيم داعش فى مدينة سرت.

يأتى ذلك فى ما أعلن المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" فى وقت سابق اليوم أن فريق الدعم الإنسانى التابع للعملية وزع احتياجات غذائية ودوائية على العائلات القاطنة فى المناطق المحررة فى ‫مدينة سرت‬ وضواحيها.
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