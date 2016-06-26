الرئيس اليمني يعزى والد الطالبة اليمنية ضحية "جريمة المنيل"

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء أمس ، اتصال هاتفيا باللواء محمد مفتاح عبدالرب، والد الطالبة اليمنية التي تعرضت للقتل بشقتها فى منطقة المنيل بالقاهرة.

وخلال الاتصال عبر "هادى" عن أصدق تعازيه ومواساته للواء مفتاح وكافة أفراد أسرته فى هذا المصاب، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان .

وأوضح أنه كلف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، بمتابعة التحقيقات بشكل مباشر في الحادث مع السلطات المصرية وعمل كل ما من شأنه الكشف عن الجانى وتقديمه للعدالة.

من جانبه أعرب اللواء مفتاح عن شكره وتقديره للرئيس اليمنى على مشاعره الصادقة و ما يبذله من جهود في متابعة قضية مقتل ابنته.

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