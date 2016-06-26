أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

السحور سر حفاظك على رشاقتك فى رمضان.. اعرف إزاى

Google+ Print
السحور سر حفاظك على رشاقتك فى رمضان.. اعرف إزاى السحور سر حفاظك على رشاقتك فى رمضان.. اعرف إزاى
يهرب البعض من وجبة السحور ظنّا منهم أنها تزيد الوزن، خاصة أنه يتم تناولها فى وقت متأخر من الليل ويذهب الفرد بعدها للنوم مباشرة.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة فكرى - رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء، أخصائى الجهاز الهضمى والكبد - إلى أن تناول وجبة السحور من أهم الوجبات التى تساعد الجسم على حرق الزائدة فى الجسم، والتى نقوم بتناولها على وجبة الإفطار، وهو ما يجعل الفرد يحافظ على وزنه فى رمضان ورشاقته، خاصة مع التزامه بعدم الإكثار من حلويات رمضان.

وأضاف د. أسامة: "وجبة السحور تكون غالبا غنية بالألياف، وهو ما يحسن حرق الجسم للدهون التى اكتسابها من وجبة الإفطار، حيث تحتوى وجبة السحور على الفول والجبن وأنواع الخضراوات المختلفة".

وتابع د. أسامة: "جاءت عدم أهمية وجبة السحور عند البعض خوفا من زيادة الوزن نظرا للعادات الغذائية الخاطئة التى نتبعها خلال هذه الوجبة من المقليات وعدم الإكثار من الخضراوات، ولكن بالالتزام بقلة الدهون وتناول كل ما هو مفيد يساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه بداخله وعدم الشعور بالعطش والجفاف، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة".

وعن الأطعمة الغنية بالألياف قال الدكتور أسامة: "الفول، والخبز الأسمر، والفواكة والخضراوات الورقية، جميعها أطعمة مفيدة ولا تحتوى على دهون ضارة للجسم ولا تزيد من الوزن كما يعتقد البعض، ويمكن التغلب على النوم بعد السحور مباشرة بتناوله فى فترة ما بين الساعة 1 بعد منتصف الليل والساعة 2 حتى يكون هناك فرصة للجلوس ساعة بعد السحور حتى يقوم الجهاز الهضمى بالعمل بانتظام دون مشكلات".

لو زهقت من الفول.. 7 أسباب مقنعة تدفعك لتناول الذرة المشوى خلال السحور

10أسباب تجعل عصير البطيخ ضيفا على مائدة الإفطار والسحور
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم