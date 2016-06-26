السحور سر حفاظك على رشاقتك فى رمضان.. اعرف إزاى

يهرب البعض من وجبة السحور ظنّا منهم أنها تزيد الوزن، خاصة أنه يتم تناولها فى وقت متأخر من الليل ويذهب الفرد بعدها للنوم مباشرة.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة فكرى - رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء، أخصائى الجهاز الهضمى والكبد - إلى أن تناول وجبة السحور من أهم الوجبات التى تساعد الجسم على حرق الدهون الزائدة فى الجسم، والتى نقوم بتناولها على وجبة الإفطار، وهو ما يجعل الفرد يحافظ على وزنه فى رمضان ورشاقته، خاصة مع التزامه بعدم الإكثار من حلويات رمضان.

وأضاف د. أسامة: "وجبة السحور تكون غالبا غنية بالألياف، وهو ما يحسن حرق الجسم للدهون التى اكتسابها من وجبة الإفطار، حيث تحتوى وجبة السحور على الفول والجبن وأنواع الخضراوات المختلفة".

وتابع د. أسامة: "جاءت عدم أهمية وجبة السحور عند البعض خوفا من زيادة الوزن نظرا للعادات الغذائية الخاطئة التى نتبعها خلال هذه الوجبة من المقليات وعدم الإكثار من الخضراوات، ولكن بالالتزام بقلة الدهون وتناول كل ما هو مفيد يساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه بداخله وعدم الشعور بالعطش والجفاف، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة".

وعن الأطعمة الغنية بالألياف قال الدكتور أسامة: "الفول، والخبز الأسمر، والفواكة والخضراوات الورقية، جميعها أطعمة مفيدة ولا تحتوى على دهون ضارة للجسم ولا تزيد من الوزن كما يعتقد البعض، ويمكن التغلب على النوم بعد السحور مباشرة بتناوله فى فترة ما بين الساعة 1 بعد منتصف الليل والساعة 2 حتى يكون هناك فرصة للجلوس ساعة بعد السحور حتى يقوم الجهاز الهضمى بالعمل بانتظام دون مشكلات".

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