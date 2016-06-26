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صراع الصفقات – عرض جديد من مانشستر يونايتد لـ ' بوجبا ' ‎

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صراع الصفقات – عرض جديد من مانشستر يونايتد لـ ' بوجبا ' ‎ صراع الصفقات – عرض جديد من مانشستر يونايتد لـ ' بوجبا ' ‎

كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو عن استعداد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض جديد للتعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس بول بوجبا.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه بقوة استعدادا للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها بالموسم المقبل.

ونقلت صحيفة جارديان الإنجليزية عن دي مارزيو أن مانشستر ينافس ريال مدريد بقوة على التعاقد مع نجم منتخب فرنسا بوجبا، ومن الممكن أن تتغير وجهة اللاعب من الانتقال للعاصمة الإسبانية مدريد إلى مدينة مانشستر.

وكان مانشستر يونايتد أبرم صفقة واحدة في الصيف الحالي حتى الآن وهي التعاقد مع مدافع فريق فياريال الإسباني إيريك بايي.

ويتولى حاليا منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو الذي تولى هذا المنصب بعد إقالة الهولندي لويس فان جال.

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