إصابة 8 أشخاص بينهم اثنين بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين فى كفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة من بينهم إصابات بطلقات نارية لخلاف بين عائلتين بإحدى قرى الرياض، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

كانت مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى الرياض ، تم إطلاق الأعيرة النارية خلالها ما أدى لإصابة اثنين بطلقات نارية، وأصيب 6 آخرين بإصابات متعددة بالجسد، انتقلت قوة من شرطة الرياض لموقع الحادث، لفض الاشتباك وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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