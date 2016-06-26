7 مصابين وقتيل حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بسوهاج

أكد مصدر أمنى مسئول بمحافظة سوهاج ارتفاع عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعتن مساء أمس السبت، بين عائلتى "الحمر" و"بيت علام" بناحية قرية الطوالب دائرة مركز شرطة طهطا إلى 7 مصابين بالإضافة لمقتل أحد الأشخاص، وتم حجز بعض المصابين بمستشفى طهطا العام، ونقل البعض الآخر إلى مستشفى سوهاج الجامعى نظرا لخطورة حالتهم.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع إشتباكات بين عائلتين بناحية قرية الطوالب دائرة المركز ووجود مصابين ومتوفى وتم الدفع بالقوات للسيطرة على الموقف.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب ،رئيس فرع بحث الشمال والرائد المزمل نافع ،رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، بوقوع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة بين عائلتى "الحمر" و"بيت علام" بناحية قرية الطوالب دائرة المركز بسبب لهو الأطفال،و نتج عن المشاجرة وفاة مجدى عبد اللاه أحمد 40 سنة مزارع وتم حجزه بمشرحة مستشفى طهطا العام على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، ووصول سعد عبد الله أحمد 35 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر، ومحمود ناصر حسين 30 سنة مصاب بطلق نارى فى البطن وفتحى سليمان فيصل مصاب بطلق نارى فى الكتف الأيسر والساق الأيمن وآخرين.

مصرع مزارع وإصابة 3 فى اشتباكات مسلحة بقرية الطوالب بسوهاج