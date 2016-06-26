دفاع سيد مشاغب بـ"أحداث الدفاع الجوى":قاضى التحقيق حدد 28 يونيو لسماع الشهود

قال محمد ناصف، دفاع سيد مشاغب، إن القاضى المنتدب للتحقيق فى أحداث الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مصرع 20 مشجعا من نادى الزمالك، حدد جلسة 28 يونيو المقبل لسماع شهود النفى الخاصين بـ"مشاغب".

وأضاف "ناصف" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القاضى وجه لـ"مشاغب" الجلسة الماضية عدة تهم منها، القتل، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، والحصول على مبلغ 1000 جنيه من عناصر الإخوان مقابل إثارة الشغب.

وأشار ناصف الى أن موكله أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أمام قاضى التحقيق أنه لم يتقاض أى مبالغ مالية، مشيرا إلى أن ثمن الحذاء الذي كان يرتديه يوم الأحداث تجاوز 1500 جنيه.

تأجيل استئناف النيابة على حكم براءة سيد مشاغب لجلسة 31 يوليو

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