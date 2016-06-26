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تنفيذ 418 حكما وضبط 77 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 418 حكما وضبط 77 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 418 حكما وضبط 77 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، تمكنت من تنفيذ 418 حكمًا متنوعًا منها 290 حكمًا جزئيًا و61 حكم غرامات، 43 حكم سايرة و9 أحكام مخالفات و11 حكم مستأنف و4 أحكام جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 77 متهمًا هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ 416 حكما وضبط 71 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
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