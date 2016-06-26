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محافظ البحر الأحمر يوجه التحية لرجال الجيش والشرطة بحفل قوات أمن الغردقة

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محافظ البحر الأحمر يوجه التحية لرجال الجيش والشرطة بحفل قوات أمن الغردقة محافظ البحر الأحمر يوجه التحية لرجال الجيش والشرطة بحفل قوات أمن الغردقة
وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر التحية لرجال الجيش والشرطة ، مشيدا بدورهم البارز في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة ، مؤكدا أن الجيش والشرطة يبذلان الغالي والنفيس والتضحية بالنفس من أجل الحفاظ علي تراب الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته بالحفل الذي نظمته مديرية أمن البحر الأحمر، السبت، بحضور اللواء عادل التونسي مدير الأمن ، والمستشار عبد الباسط قاسم رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية ، ولفيف من رجال الجيش والشرطة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، وأعضاء مجلس النواب وبعض السادة المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.

كما قدم الشكر لجميع الحضور علي تلبيتهم الدعوة للمشاركة في الحفل، مؤكدا علي أهمية الوحدة والمحبة بين الجميع وضرورة العمل من أجل تحقيق التنمية ، مشيرا إلي أن قادرة علي النهوض وتحقيق التنمية بسواعد أبناءها.

ومن جانبه وجه اللواء عادل التونسي مدير الأمن الشكر للمحافظ علي حرصه الدائم علي تنمية المحافظة وتوفير جميع الخدمات لأهالي البحر الأحمر ، متمنيا له مزيدا من التقدم والرقي.


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