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بالصور.. الإهمال يضرب آثار فوه بكفر الشيخ

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تشهد الآثار بمدينة فوه إهمالا كبيراً من جانب وزارة الآثار، وعدم الاهتمام بثالث مدينة أثرية على مستوى الجمهورية بعد القاهرة الفاطمية ورشيد، وتعتبر متحفا مفتوحا للزائرين على النطاق المحلى والعالمى.

قال سعد محمد على، طالب جامعى "آثار فوه تحتاج لصيانة دورية للحفاظ عليها، لأن تلك المساجد الأثرية الـ365 مسجدا تابعة لوزارة الأوقاف، وخاصة لقانون الآثار، ولم تجد الاهتمام الكافى منهما، لذا نطالب بالتنسيق بين الوزارتين للحفاظ على تلك المساجد الأثرية، وهناك مساجد تحتاج لصيانة عاجلة لخطورتها على المواطنين ولا مكان لأداء الشعائر الدينية بصفة منتظمة فيها، وعلى سبيل المثال مسجد سيدى عبدالاه العمرى المواجه لميدان التكية، فهو مصدر شكوى دائم من المواطنين.

وأضافت جيهان طايلة - من فوه - يوجد تل العامية التابع لمجلس قروى أبو دراز التابعة لمركز فوه على مساحة 27 فدانا، وبالفحص أكثر من مرة من خلال مسئولى الآثار لهذا التل وعمل المجسات لأكثر من مرة، تبين خلوه من أى آثار أو مبان ذات قيمة تاريخية، وتداخل مع الكتلة السكنية للقرية المجاورة له.

طالبت طايلة بإجراء الحظائر والمجسات اللازمة لتل "قبريط" بمركز فوه وتسليم المناطق التى تم الانتهاء منها للوحدة المحلية لمركز مدينة فوه للاحتياج لها فى تنفيذ مشروعات ذى نفع عام لمواطنى فوه.

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ثقيفة مسجد أبو المكارم

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الإهمال يضرب ثقيفة مسجد أب المكارم

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الإهمال يضرب فوه

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إهمال وزارة الآثار يهدد بانهيار مسجد أب المكارم

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صورة تدل على إهمال المسئولين بفوه

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أعمدة مسجد العمرى سيدى عبدالله المهملة

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صورة تدل على إهمال أعمدة مسجد العمرى

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أعمد أثرية بمسجد العمرى مهددة بالانهيار

- محافظ كفر الشيخ يتفقد آثار فوه ويُقبل رأس سيدة طالبته بإقامة مصلى بمسجد أثرى
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