استياء وغضب أهالى منوف بالمنوفية لانتشار القمامة والطرق غير الممهدة

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لانتشار القمامة فى شوارع المدينة وقرى المركز، وذلك بسبب إهمال المسئولين وخاصة منذ تولى المهندس أشرف أباظة رئيسا لمجلس المدينة خلفا للعميد حاتم السبع، والذى تغيرت المدينة على يده وحصلت على المركز الثانى على مستوى المحافظة فى الجمال.

فى البداية يقول أحمد السيد محمد، إن منذ تولى المهندس أشرف أباظة كرئيس لمجلس مركز ومدينة منوف فى الحركة الأخيرة، فالإهمال يخيم على مدينة من منوف انتشار للقمامة، حيث إن انتشار القمامة هو السمة السائدة على خلاف ما كنت عليه المدينة والمركز فى وجود العميد حاتم السبع رئيس المجلس السابق، الذى تم نقله إلى مدينة بركة السبع والمهندس بسيونى عيد نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى.

ويشير محمد عيسى من أهالى مدينة منوف، إلى أن انتشار القمامة بالمدينة أمر يتسبب فى نقل الأمراض للمواطنين، إضافة إلى الشوارع غير المضاءة ليلا بسبب عطل فى الكشافات، وخاصة على طريق طملاى _منوف، وقد قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بإحالة مسئولى الإنارة فى الوحدة المحلية بطملاى إلى التحقيق.

من جانبه رفض المهندس أشرف أباظة رئيس مجلس مدينة منوف التعقيب على تلك المشاكل التى تنشر بقرى المركز والمدينة.

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