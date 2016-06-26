تحميل وتفريغ 102.4 مليون طن بقناة السويس من اتجاه الشمال خلال 3 أشهر

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية، إن المجرى الملاحي للقناة استقبل، خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016 من اتجاه الشمال، 102 مليون و490 ألف طن بضائع تحميل وتفريغ فى مناطق مختلفة.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس أن مناطق التحميل فى القناة، من اتجاه الشمال ، خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016، عبرت بها 102.4 مليون طن بضائع أيضا حيث شهدت منطقة البحر الأحمر تحميل 12 مليون و373 ألف طن من اتجاه الشمال، فيما شهدت منطقة شرق أفريقيا تحميل 132ألف طن، ومنطقة الخليج العربي 34 مليون و763 ألف طن، ومنطقة جنوب آسيا 11 مليون و981 ألف طن، ومنطقة جنوب شرق آسيا 40 مليون و876 ألف طن، كما شهدت منطقة الشرق الأقصى تحميل مليون و780 ألف طن، ومنطقة أستراليا 585 ألف طن خلال يناير وفبراير ومارس 2016.

وأشارت التقارير إلى أن 27 مليون 709 ألف طن تم تفريغها بمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، و19 مليون و103 آلاف طن بمنطقة شمال البحر المتوسط ، و11 مليون و14 ألف طن بمنطقتي غرب وجنوب غرب المتوسط.

كما تم تفريغ 990 ألف طن متجهة إلى منطقة البحر الأسود، و 28 مليون 959 ألف طن متجهة لمنطقة شمال غرب أوروبا، و160 ألف طن خاصة بمنطقة بحر البلطيق، و10 ملايين و989 ألف طن لأمريكا، وتفريغ 3 ملايين و566 ألف طن متجهة إلى مناطق أخرى.

"مميش": 198.8 مليون طن بضائع عبرت قناة السويس من الاتجاهين خلال 3 أشهر

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