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"النقل":انتهاء مشكلات نزع الملكية بطريقى "شبرا– بنها" و"الدائرى الإقليمى"

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"النقل":انتهاء مشكلات نزع الملكية بطريقى "شبرا– بنها" و"الدائرى الإقليمى" "النقل":انتهاء مشكلات نزع الملكية بطريقى "شبرا– بنها" و"الدائرى الإقليمى"
أعلن الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، انتهاء مشكلات نزع الملكية بطريقى "شبرا – بنها"، و"الدائرى الإقليمى" المدرج بالمشروع القومى للطرق تماما، وإخلاء مسارهما من الاشغالات.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع" أن معدلات تنفيذ الطريقين تعدت الـ50 %، بعدما كانت لا تتعدى 30% منذ شهر ونصف، وأن معدلات التنفيذ فى تسارع بعد إنهاء مشكلات نزع الملكية وتعويض الأهالى المتضررين.

وقال وزير النقل إنه يتابع معدلات التنفيذ يوميا على مدار الساعة، ويبحث عن طرق لزيادة سرعة معدلات التنفيذ مثل البحث عن محاجر اقرب تورد التربة الزلطية.


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