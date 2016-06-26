عمرو أديب ساخرا من خسارة الزمالك للدورى:الفوز به كان صدفة.. ومش هيشوفه تانى

سخر الإعلامي عمرو أديب من نادى الزمالك، بعد تتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم للمرة الـ38 فى تاريخه، قائلًا: "الزمالك هياخد الدورى، لما تحصل حرب، واتحاد الكرة هيضرب بالصواريخ، وهيلغوا الدورى وبكده الأهلى مش هياخده".

وهنأ الإعلامى عمرو أديب، فى برنامجه "القاهرة اليوم"، النادى الأهلى بالفوز بلقب الدورى، مضيفًا:"ناس محترمة، إدارة جيدة، ناس بتحب النادى بتاعها، ناس منظمة وبتفهم فى الكورة، وناس مستقرة، ولولا اللى عملته إدارة الزمالك فى بداية الدورى، مكنش حصل اللى حصل".

ورأى الإعلامي عمرو أديب، أن حصول الزمالك على الدورى فى العام الماضي، مجرد "صدفة تاريخية" لن تتكرر، مضيفًا "لما قلت الزمالك هياخد الدورى 10 سنين كمان، كانت هلاوس وكنت غلطان، وإحنا مش هنشوف الدورى ده تانى".

- مارتن يول: رمضان صبحى سيكون لاعباً عالمياً وأسطورة كروية

>

>