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فعاليـات ومبـــادرات خيريــة احتــــــفاءً بيــوم زايــد للعـمـل الإنسـاني

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فعاليـات ومبـــادرات خيريــة احتــــــفاءً بيــوم زايــد للعـمـل الإنسـاني فعاليـات ومبـــادرات خيريــة احتــــــفاءً بيــوم زايــد للعـمـل الإنسـاني

نظمت المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في مناطق الدولة كافة فعاليات خيرية وإنسانية متنوعة للاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يوم 19 رمضان من كل عام.

محاضرة

وضمن المهرجان الرمضاني الحادي عشر الذي ينظمه نادي تراث الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي مساء أول من أمس على مسرح أبوظبي في كاسر الأمواج محاضرة خاصة للدكتور يوسف الحسن حول «المفهوم المعاصر للتسامح في فكر زايد وتراث الإمارات». وأطلقت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة «صادرات الخير» بالتعاون مع مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارة، تزامناً مع ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني.

وجبات وهدايا

واستضافت القصباء في الشارقة، مجموعة من أطفال مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وقدّمت وجبات الإفطار لـنحو 50 من الأطفال الأيتام وأوصيائهم. ونظمت جامعة الشارقة حفل إفطار جماعي لعمال النظافة بالجامعة.واحتفت دار زايد للثقافة الإسلامية مساء أمس الأول بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ونظمت الدار مبادرة «تهادوا تحابوا» وبادر موظفو الدار بتقديم 1975 هدية للأسر المتعففة من المهتدين الجدد.

وشهد سعيد بن محمد بن حم العامري فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني «حب ووفاء.. لزايد العطاء» الذي نظمته جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل. وكرم بن حم 50 يتيماً ويتيمة من أبناء الجمعية مع عائلاتهم بهذه المناسبة، كما شاركهم حفل الإفطار.

كما شارك مجلس شباب أم القيوين في إحياء المناسبة بتنظيم زيارة لمرضى مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين تمجيدا لثقافة التعاون والتآزر التي غرس بذرتها المغفور له الشيخ زايد رحمه الله ودوره الإنساني في تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع.

ونظمت المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة ملتقى السعادة الأسري لنزلائها وذويهم على مائدة إفطار، بينما أحيت منطقة رأس الخيمة الطبية ممثلة بإدارة التثقيف والإعلام الصحي مساء أمس بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمدارس في الإمارة يوم زايد للعمل الانساني من خلال احتفالية تحت شعار "يوم العمل الإنساني الإماراتي.. حب ووفاء.. لزايد العطاء" وبرعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

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