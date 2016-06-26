أعلن المجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة ومجلس الإمارات للشباب عن تشكيل «مجلس رأس الخيمة للشباب»، الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب في الإمارة، في خطوة هادفة إلى دعم جهود مجلس الإمارات للشباب في تحقيق أفضل تواصل مع كافة شرائح الشباب، ودعم طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في تحديد التحديات الحالية والمستقبلية ورسم الحلول المبتكرة لها.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة للشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب أن تشكيل هذه المجالس على مستوى كافة الإمارات يسهم في دعم جهود الدولة في استشراف وصناعة المستقبل بأيدي أبناء الإمارات من الشباب، ويصب في خدمة أهداف الحكومة بتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى العيش ورفاهية المجتمع.

وثمنت التعاون البناء من قبل المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومبادرته بتشكيل مجلس الشباب في الإمارة، واختيار أعضائه من خيرة شباب الإمارة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد الإدراك العالي لأهمية دور الشباب، والرؤى الطموحة التي تتبناها كافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة نحو تحقيق الريادة والتطور.

رهان المستقبل

من جهته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة إن الاهتمام بشريحة الشباب هو رهان لمستقبل واعد لدولتنا الفتية، ولا شك أن إيجاد الإطار الهيكلي المناسب للتفاعل مع قضايا وطموحات الشباب وتعميق مشاركتهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وخلق الفرص المتنوعة لهم للتعبير عن قدراتهم وبناء مقومات نجاحهم هو أمر لم تغفله حكومتنا الرشيدة لترجمة تلك الرؤية إلى واقع ملموس وما تشكيل المجالس الشبابية المحلية للعمل تحت مظلة مجلس الإمارات للشباب إلا دليل قاطع وبرهان ساطع على أننا مقبلون على مرحلة جادة من العمل في تمكين الشباب واستشراف المستقبل لزيادة رصيدنا الحضاري والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية.

وأضاف الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة: نأمل أن تكون هذه المجالس المنطلق نحو المزيد من التفعيل لدور الشباب وأن تكون مخرجاتها ونتائج أعمالها عاملاً مسانداً في تعزيز مكانة هذه الفئة في منافسة بناء الوطن، ونتوقع أن يساهم الشباب في طرح الأفكار المبتكرة، وإزالة معوقات التسخير الكامل لقدراتهم الكامنة، والأخذ على عاتقهم تحسين فرص التميز والنمو في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ونحن على ثقة بأن الشباب سيكونون عند مستوى التطلع وحسن ظن القيادة الرشيدة بهم وسيعملون بكل اجتهاد وتفان لصنع الفارق الحضاري في ظل منظومة دعم غير مسبوقة.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تشكيل مجالس للشباب في إمارات دبي والشارقة وعجمان والفجيرة، فيما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تشكيل بقية مجالس الشباب في إمارات الدولة.

أعضاء المجلس

يضم مجلس رأس الخيمة للشباب نخبة من شباب الإمارة، وتشغل ميرة المهيري (23 سنة) عضو مجلس الإمارات للشباب منصب منسق عام لمجلس رأس الخيمة للشباب. وبقية الأعضاء هم: محمد يوسف الشرهان (28 سنة)، وخالد حبيب العطار (28 سنة)، وسقراط عبدالله بن بشر (27 سنة)، وعلي سعيد البحار (24 سنة)، وعبد الرحمن محمد علي حمّاد الشحي (25 سنة)، وخالد عبدالله علي بن سيفان الشامسي (29 سنة)، وأحمد راشد الشحي (21 سنة)، وشما أحمد الشحي (24 سنة)، وسعاد محمد يوسف الحمادي (24 سنة)، ومريم سعيد الدهماني (28 سنة)، وموزة علي المزروعي (28 سنة)، وبشاير بدر حمادي الشحي (سنة 20)، ومهرة إبراهيم الهوت (20 سنة)، وشيخة محمد الخاطري (27 سنة).