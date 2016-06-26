القبيسي تبحث تفعيل التعاون البرلماني مع أوروغواي

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي الدكتور نلسون جميل شعبان سفير جمهورية أوروغواي لدى الدولة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة مع الاتفاق على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب في جمهورية أوروغواي.

تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري وفي مجالات الطاقة المتجددة.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي وسفير أوروغواي على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين على أن يتم إعداد مسودة مذكرة تفاهم يتم عرضها على الجانبين ومن ثم الاتفاق عليها وتوقيعها وذلك لأهمية هذه اللجنة في دعم وتعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى زيارة وفد كبير المستوى من جمهورية أوروغواي إلى دولة الإمارات في الربع الأخير من هذا العام ويضم في عضويته رئيس مجلس الشعب، حيث سيتم استثمار هذه الزيارة لدعوته إلى زيارة المجلس الوطني الاتحادي ومناقشة آليات التعاون في المجالات البرلمانية والتوقيع على مذكرة إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية.

حرص

وأشارت معالي الدكتورة القبيسي إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي ومن خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة على تعزيز علاقاته مع مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» التي تعتبر من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي وتعد جمهورية أوروغواي إحدى دول هذه المجموعة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في شهر أكتوبر عام 2014م، وهي الأولى التي توقعها على مستوى العالم مع هذه المجموعة لأهمية الدور الذي تلعبه في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وبما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة، في ظل المبادئ المشتركة والأسس التي يمكن البناء عليها مثل إشاعة السلام والأمن والتعاون الدولي حيال مختلف القضايا وتأكيد احترام حقوق الإنسان وإعلاء مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسيادة الوطنية.