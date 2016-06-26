عمار النعيمي: مواقف زايد نموذج نحتذي به

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن العمل الإنساني في الإمارات يشكل ذكرى سنوية لمواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإنسانية التي لاتزال تقدم لنا نموذجاً نحتذي به وتذكرنا دوما بالقيم الأصيلة التي مثلها، رحمه الله، إذ طالما رأى في مساعدة الآخرين والوقوف إلى جانب دول العالم في ظروفها الصعبة واجبا أخلاقيا تحتمه سماحة شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وقيمنا العربية الأصيلة.

جاء ذلك خلال حضوره فعالية يوم زايد للعمل الإنساني التي نظمتها اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية مساء أول من أمس في مركز شباب عجمان.

وأكد سموه أن العمل الإنساني أصبح أسلوب حياة ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكاً حضارياً تؤمن به القيادة والشعب وتناقلته جيلاً بعد جيل، مثلها الأعلى في ذلك القائد المؤسس لدولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حض على البذل والعطاء ولعب دور مهم وإيجابي في تطوير المجتمعات وتنميتها واستمرت الدولة على نهج الخير بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على إسهامات ودور مؤسسة عبدالعزيز بن حميد النعيمي في فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني.

وفي ختام الحفل تم تسليم شيك بقيمة 250 ألف درهم ريع المبادرات الخيرية لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية وأخذ الصور التذكارية مع سموه.