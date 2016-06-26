حميد النعيمي وحمد الشرقي يستقبلان المهنئين برمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال المهنئين في رمضان، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في قصر الزاهر، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة من فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، يرافقه المستشار سلطان الباكري، من السفارة اليمنية، ومن فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، إمام المسجد الكبير في دولة الكويت والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، إلى جانب عدد من أصحاب الفضيلة الشيوخ الذين تستضيفهم اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، لإحياء صلاة التراويح في جامع الشيخ زايد وعدد من مساجد الإمارة، يرافقهم المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي.

ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قيادة الدولة والإمارات وشعبها بالخير والرخاء والتقدم.

كما تقبل سموهما التهاني من موظفي دائرة المالية في عجمان والعديد من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين ورجالات الدولة والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه في الرميلة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجيين الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على قيادتنا وشعبنا ودولتنا بالخير والرخاء والتقدم.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

حاكم الفجيرة يهنئ علي الطنيجي

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي العقيد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي مدير معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة لحصوله على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة القاهرة بعنوان "المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية دراسة مقارنة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية".

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة العقيد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي على هذا الإنجاز العلمي، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله. الفجيرة ـ وام