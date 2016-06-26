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الأعلى للصحافة يشيد بتجربة "اليوم السابع" لتوزيع نسخ مجانية على رواد المترو

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الأعلى للصحافة يشيد بتجربة "اليوم السابع" لتوزيع نسخ مجانية على رواد المترو الأعلى للصحافة يشيد بتجربة "اليوم السابع" لتوزيع نسخ مجانية على رواد المترو
أشاد الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، بالتجربة الجديدة التى تقوم بها جريدة "اليوم السابع" الورقية بإهداء قرائها من رواد "مترو الأنفاق" نسخًا مجانية من طبعتها الورقية على مدى العشرة أيام المقبلة، قائلا: شىء جيد ولمصلحة الصحافة الورقية.

وأضاف مكاوى لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة جيدة ولكنها مكلفة ولكن بالتأكيد ستشجع المواطنين على القراءة، موضحًا أن هناك نسبة كبيرة من الجمهور انصرفوا عن متابعة كل ما هو مطبوع ولجأوا للإلكترونيات وأن تلك المبادرة محاولة لعودة القراء للصحافة الورقية.

وشدد مكاوى على أن مبادرة "اليوم السابع" خطوة جيدة وإيجابية تحاول استعادة القراء مرة أخرى ولكن يجب أن تكون مواردها من الإعلانات لتغطية تلك التكلفة الكبيرة مثلما يحدث فى الصحف الأجنبية التى تعتمد على الإعلانات لتغطية تكلفة توزيع الصحف مجانًا.

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