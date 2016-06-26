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الأهلي لـ في الجول: موقفنا لن يتغير بخصوص رمضان والمنتخب حتى بعد حسم الدوري

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الأهلي لـ في الجول: موقفنا لن يتغير بخصوص رمضان والمنتخب حتى بعد حسم الدوري الأهلي لـ في الجول: موقفنا لن يتغير بخصوص رمضان والمنتخب حتى بعد حسم الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن موقف النادي "لن يتغير بخصوص موقف رمضان صبحي ومنتخب الشباب حتى بعد حسم لقب الدوري".

منتخب الشباب الذي يضم بين صفوفه من الأهلي رمضان صبحي وأحمد حمدي حدد يوم 8 يوليو المقبل موعدا لمباراة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا للشباب قبل مباراة القمة بيوم واحد.

الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري فهل ذلك يُغير من موقف النادي؟ يُجيب عبد الحفيظ قائلا: "موقفنا لن يتغير. نتمسك بمشاركة رمضان صبحي في مباراة القمة".

وأوضح "رمضان عنصر مهم للغاية ومباراة القمة مهمة بطبيعة الحال ومن حق الأهلي التمسك بلاعبه مع التأكيد دائما وأبدا أن الأهلي لا يمكن أن يتأخر عن دعم ومساندة المنتخبات الوطنية والقومية".

وتابع "لماذا لم يحدث تنسيق من الأساس بين والأهلي قبل تحديد موعد المباراة".

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