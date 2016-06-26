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الشرطة العراقية تسيطر على مبان حكومية بحى الجمهورية شمالى الفلوجة

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الشرطة العراقية تسيطر على مبان حكومية بحى الجمهورية شمالى الفلوجة الشرطة العراقية تسيطر على مبان حكومية بحى الجمهورية شمالى الفلوجة
تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على عدد من المبانى الحكومية فى حى الجمهورية شمالى مدينة الفلوجة شرقى الأنبار من قبضة مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، فى تصريح صحفى مساء السبت، أن قوات الشرطة الاتحادية رفعت العلم العراقى فوق مبنى مديرية الجنسية وسنترال الفلوجة ومحطة الماء والمنتدى الرياضى الترفيهى فى حى الجمهورية، مبنى كلية الإمام الأعظم فى منطقة البزارة.

من جهة أخرى، دمرت طائرات عراقية مواقع لتنظيم داعش وقتلت عشرات من الإرهابيين شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار. وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أنه بناء على معلومات جهاز الأمن الوطنى دمر طيران القوة الجوية العراقية 20 هدفا لداعش فى جزيرة "الخالدية" ومنطقة "البو بالي" بالأنبار.
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