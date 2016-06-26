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برج الحمل حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>السيطرة على نفقاتك أمر مهم جدا بالنسبة لك الان وأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف. أنت منظم جدًا ومنضبط وعلى استعداد لمعالجة القضايا المهنية المعقدة للغاية بشكل عملى جدًا وهذا يؤثر ايجابا على حالتك المالية.

على الصعيد العاطفي:
>أنت بحاجة لأن تجعل شريك حياتك يدرك أنك لا تأخذ العلاقة كأمر مسلم به وهذا هو الوقت المناسب لأن تصل بعلاقتك مع شريك حياتك إلى مستوى جديد سواء بعشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا وكل ما تبذله من جهد من أجل ضبط وزنك وحماية صحتك يتبخر أمام الوجبات السريعة اللذيذة لكنك لن تستطيع أن تستمر طويلاً فى هذا الطريق تحتاج بسرعة إلى التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والسكرية فتناول الأطعمة غير المرغوب فيها يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة فى المعدة واليوم هو الأنسب لنظام غذائى جديد وصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>تتمتع بالكثير من الطاقة والإيجابية هذه الأيام وهو ما يؤثر ايجابا على تعاملاتك مع الأخرين. أنت على وشك إحداث تغيير كبير فى حياتك أو لقاء شخص يحدث هذه الثورة فى حياتك.

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مصر 365

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