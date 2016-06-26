حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 26 يونيو 2016

برج الثور حظك اليوم الأحد 26/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>أصبحت هذه الأيام الحياة المهنية لمواليد برج الثور أكثر استقرارا، فنضجك و استيعابك للمواقف يجعلك أكثر هدوءا و تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة.

على الصعيد العاطفي:

> تعرضت لفترة من التوتر العاطفى جعلتك تشعر بحالة من الإحباط الزائد، إلا أن العلاقة على وشك أن تعود مستقرة و جيدة كما كانت، لكن عليك أن تكون أكثر حكمه.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الثور متوترة بعض الشيء بسبب الحالة المزاجية و الاحباط الذى مررت بهم الفترة الأخيرة ، فحاول أن تأخذ اجازة قصيرة ، أو تخصيص وقت لسماع الموسيقى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الاحداث التى تحيطك ستتغير تماما خلال الايام القليلة المقبلة ، فاليوم أن قادر على اعادة علاقات مع الاصدقاء انقطعت علاقتكما منذ فترة.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم فانت تنسى أن المكاتب الحديثة عبارة عن مقصورات المفتوحة فالحدود فى الواقع هى رأسك فمبدأ الخصوصية أصبح منعدماً التقدير هو أمر ضرورى جدا ًقد تتجاهله اليوم و احذر أن تدفع ثمن عدم توخيك الحذر.

على الصعيد العاطفي:

>من المحتمل أن تقابل اليوم شخصا يقترب جدا من أن يكون الشخص المثالى الصحيح، ثق فى حظك فانت من المحتمل ان تلتقى بنصفك الأخر ، استمع اليوم الى قلبك حتى اذا كنت شخصية تفكر بعقلها، ولمرة واحدة فالمقابلات الرومانسية ستعرف طريقك اليوم فتحدث كما كنت تتمناها، لا تفوت هذه الفرصة لإقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ستعجب بمن لديهم القدرة على التركيز، حاول أن تتكسب وتتعلم من مهاراتهم وتطبقها فى حياتك، سوف يكون لديك فرصة للتركيز على أكثر من شيء مهم وإنجازهم قم بالذهاب الى جلسات اليوجا فى الصباح الباكر فهى تساعدك على انجاز الكثير من الاعمال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتمتع اليوم بقدر كبير من التواضع ، فيمكنك التضحية بوقتك، ومالك ومجهودك أو لتلبية احتياجات الآخرين. وسيحترم من حولك ما تفعله مع الآخرين. اهتم بأطفالك اقضى بعض الوقت بمنزلك وتناول طعام صحي.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 26/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>إذا كنت عاطلاً عن العمل فإليك فرصة لمعرفة ما تريد، وذلك بالتجربة فى مجالات كثيرة، وطرق العديد من الأبواب، استغل هذه الفترة فى تنمية نفسك وتطويرها حتى تتمكن من المنافسة بشكل قوى فى سوق العمل، قم بالتقديم فى الكثير من الكورسات، لتنمى نقاط ضعفك.

على الصعيد العاطفى:

>مرحلة التوتر والتصدع بينك وبين شريك حياتك، يتبعها مرحلة أخرى من التفاهم، فرغم أن المشاكل شىء سىء لكنها عندما تنتهى تقوى العلاقة بشكل أكبر، فيزيد ذلك من قوة العلاقة بينكما، والاشتياق، استغل ذلك بالخروج مع شريك حياتك فى أماكن لم يسبق لكما الخروج فيها، وفاجئه بالكثير من الأحداث التى لم يتوقعها منك، فهذا سيزيد من الحب بينكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>صحتك من الأشياء التى يجب عليك وضعها على رأس أولوياتك، لأنها إن كانت جيدة سينعكس ذلك بالإيجاب على باقى جوانب حياتك، فإن كانت كل جوانب حياتك تسير على ما يرام، ويوجد خلل ما فى صحتك، سيفسد هذا الخلل باقى جوانب حياتك، قم بممارسة رياضة، وكذلك عليك اتباع نظام غذائى سليم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يمر الكثيرون بفترات صعبة فى حياتهم، ليس معنى ذلك أن يستسلموا لليأس والإحباط، كل ما عليك هو المعافرة ثم المعافرة، حتى تحصل على ما تريد، وتذكر أن السعادة ليست ألا نتعرض لمشاكل أو كبوات، السعادة تكمن فى قدرتنا على تحدى هذه المشاكل، والانتصار عليها.

برج الدلو حظك اليوم الأحد 26/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>لمواليد برج الدلو حياتك العملية تبدو رائعة فأنت تسير بخطوات ثابتة، وتستطيع أن تبرز تميز مهاراتك و موهبتك فى التفاعل مع من حولك ودعمهم دائما.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الدلو العاطفية مضطربة ، فغيرتك الشديدة سبب توتر علاقتك مع شريكك الفترة الماضية ، حاول أن تعيد الاستقرار للعلاقة من جديد، و عليك ان تحدد اهدافك العاطفية و تضع الشريك فى أول اهتماماتك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو عليك أن تأخذ قسط كافى من الراحة و تنم لساعات طويلة لكى تتحسن حالتك الصحية وذلك بعد تعرضك للكثير من الإرهاق والقلق مؤخرا، من جهة اخرى عليك أن تنوع بين أصناف الأطعمة حتى لا تصاب بالسمنة و اضطرابات المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك ستستقر فى حياتك العائلية هذه الفترة وذلك بعد انهاء سلسلة طويلة من المشاكل التى بدأت منذ فترة طويلة.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>كن حذرا وعلى دراية بالذى يحمل لك عداوة فى مكان عملك فيمكنه أن يقود حملة سرية سيئة ضدك يتعمد فى أن يكون لها صدى عند الرئيس فى العمل، افتقادك لأعصابك يأتيك بنتائج عكسية تماما. فبدلا من أن تفقد اعصابك يمكنك أن تثبت قوتك و تعزز ثقة الآخرين بك بأن تنفذ ما وعدت به.

على الصعيد العاطفي:

>سيكون يوم جيد بالنسبة اليك بمجرد أن تتواصل مع شريكك بشكل ليس فيه أى قيود فأنت كنت تبحث عن مثل هذه الفرصة منذ فترة طويلة! اكشفوا عن اسراركم لبعض وتبادلوا الاهتمامات، هذا سيضفى قدر كبير من الحماس فى علاقتكم فتكونوا صديقين متقاربين وزوجين كذلك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>سيكون لديك طاقة كبيرة اليوم، يمكنك أن تمارس رياضة جديدة اليوم، ستجنى اليوم ثمار كل ما تبذله من مجهود للحصول على صحة أفضل فإن هذا يوم عظيم لتعتنى بنفسك وتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تسكون اليوم محط انظار ومحور تركيز من حولك فسيغار من حولك منك وعندما تجد وقتا حاول أن تفكر فى ماضيك، مستقبلك وحاضرك فستجد العديد من الاجابات عن اسئلتك وحلول كثير لمشكلات قد تكون واجهتك.

برج الأسد حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>بداية اليوم ستكون رائعة قد يحمل لك اليوم ترقية أو مهمة جديدة فى العمل أسهل وتمنحك مكانة أفضل، أو تتلقى فرصة رائعة لعمل جديد، اليوم تجنى ثمار عملك الجاد والشاق طوال الفترة الماضية وحالتك المادية تتحسن بتدفق المزيد من الدخل.

على الصعيد العاطفي:

>أنت الآن قادر على معرفة وتحديد صفات الشريك الذى تريد أن تقضى باقى حياتك معه، وقد تقابل الشخص المثالى الذى يتحرك قلبك تجاهه قريبًا فاسمح لحدسك بأن يرشدك إليه.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>حان الوقت للاهتمام بصحتك فتجاهل مشاكلك الصحية لا يجعلها تختفى بل يجعلها تصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت ويسبب الكثير من المضاعفات ويجعل علاجها اكثر صعوبة والما.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تشعر بالفرحة الشديدة اليوم لأنك تحل أخيرًا سوء تفاهم شديد مع صديقك المقرب كما تحصل على المال من مصادر غير متوقعة فحاول ألا تنفقه كله وتنتبه للطريقة التى تنفقه بها.

برج الحمل حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>السيطرة على نفقاتك أمر مهم جدا بالنسبة لك الان وأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف. أنت منظم جدًا ومنضبط وعلى استعداد لمعالجة القضايا المهنية المعقدة للغاية بشكل عملى جدًا وهذا يؤثر ايجابا على حالتك المالية.

على الصعيد العاطفي:

>أنت بحاجة لأن تجعل شريك حياتك يدرك أنك لا تأخذ العلاقة كأمر مسلم به وهذا هو الوقت المناسب لأن تصل بعلاقتك مع شريك حياتك إلى مستوى جديد سواء بعشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا وكل ما تبذله من جهد من أجل ضبط وزنك وحماية صحتك يتبخر أمام الوجبات السريعة اللذيذة لكنك لن تستطيع أن تستمر طويلاً فى هذا الطريق تحتاج بسرعة إلى التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والسكرية فتناول الأطعمة غير المرغوب فيها يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة فى المعدة واليوم هو الأنسب لنظام غذائى جديد وصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تتمتع بالكثير من الطاقة والإيجابية هذه الأيام وهو ما يؤثر ايجابا على تعاملاتك مع الأخرين. أنت على وشك إحداث تغيير كبير فى حياتك أو لقاء شخص يحدث هذه الثورة فى حياتك.

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>برج الجدى حظك اليوم الأحد 26/6 /2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>عندما لا تأتى طريقتك فى العمل بنتيجة مثمرة، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى تغيير هذه الطريقة .. فالتميز فى العمل يحتاج إلى التطوير، والابتكار الدائم .. لذلك عليك دوماً أن تبحث عن كل ما هو جديد لتطور من نفسك، وحتى تتميز فى مجالك.

على الصعيد العاطفى:

>الضغط الخارجى من عملك، يجب ألا يؤثر على علاقتك العاطفية، قد يتحملك شريك حياتك لفترة ما، لكن لن تدوم هذه الفترة كثيراً .. فيوماً ما قد يمل، لذلك عليك إشراكه فى خططك، والحديث معه عن مشاكلك، والضغوط التى تتعرض لها .. حتى يتفهم ذلك ويتحمله.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>جدولك المزدحم بالكثير من المهام والأعمال، قد يؤثر سلباً على صحك لقلة الوقت المخصص للعناية بصحتك، ولذلك عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وأن تخصص ولو دقائق فى اليوم لممارسة الرياضة، والعمل على استعادة لياقتك البدنية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

>بالممارسة، ويوماً بعد يوم ستشعر أن مهاراتك لمخالطة الناس تتحسن يوماً بعد يوم، وستجد أنك بدأت التخلص من التقوقع على ذاتك، مما سيؤثر بالإيجاب على مهاراتك الاجتماعية، وسيكسبك الكثير من الصداقات الجديدة، والتى بدورها قد تفتح لك مجالاً لفرص أخرى كثيرة.

برج السرطان حظك اليوم الأحد 26/6/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>اليوم أنت قادر على تغير الكثير فى عملك فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج للكثير من التركيز و اتخاذ القرارات الحاسمة لكى تكون خطواتك أكثر تأثيرا فى مجالك.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج السرطان العاطفية تعرضت للكثير من التغيرات الفترة الماضية، لكن عليك ان تكون حذر خلال تعاملك مع شريكك وتخلص من الحساسية المفرطة التى تعكر دائما علاقتكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج السرطان أنت اليوم قادر على تغير عاداتك الغذائية وتحولها لعادات صحية ، فتخلصك من تناول الحلويات بكميات كبيرة هى أهم خطوة إيجابية أخذتها الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك فى حاجة لطرق الكثير من الافكار الجديدة الخاصة بالعمل التى ستدعم موقفك مع مديريك.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 26/6 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>تنتظر أخبار سارة تغير من وضعك المهنى وتجعلك فى تتقدم بخطوات سريعة، القدرة على تنفيذ الأفكار التى تطرحها ربما تكون أهم من الفكرة نفسها، خاصة أن هذه الفترة ستكون محور مركزى فى حياتك العملية المقبلة، فاحرص على تكوين رصيد كافى من الخبرات يفيدك فى الأيام المقبلة، ويزيد من ثقة رؤسائك فيك، لتكون من الشخصيات المحورية فى العمل.

على الصعيد العاطفى:

>معظم المشكلات التى تواجهها مع شريك حياتك تأتى بسبب الغيرة و حب الإمتلاك، فبالرغم من طبيعتك التى تميل إلى الناحية العاطفية والمشاعر الدافئة دائماً، إلا أن طبيعة برج العذراء النارى تفرض نفسها على شخصيتك، والاختلاف بين أساليب التعبير عن الحب الموجود بينك وبين شريك حياتك، هو أحد الأسباب التى تتسبب فى الأزمات الناشبة بينكم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية فى تدهور مستمر بسبب عدم الإقلاع عن العادات الصحية السيئة التى تدمر أجهزة جسمك بشكل تدريجى، مثل الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة والإهمال فى معالجة المشكلات الصحية المتراكمة التى تزيد وتتفاقم مع الوقت، وتؤدى إلى الشعوربـ تعب متزايد يومياً

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن ينتظر جرعة زائدة من الأخبار المفاجئة التى تزيد من حماسه فى العمل، وتدفعه إلى بذل مزيد من المجهود حتى يستطيع التغلب على حالة الإجهاد التى كانت مسيطرة عليك فى العمل فى افترة السابقة.

برج القوس حظك اليوم الأحد 26/6 /2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>علاقتك برؤسائك وزملاءك مهمة جداً، فليست الكفاءة وحدها هى التى ستصل بك إلى ما تريد، تذكر أن معرفة الناس كنوز .. ولذلك حاول أن تتجنب المشاكل معهم قدر الإمكان، فالعمل تحت الضغوط والمشاكل لا يأتى سوى بنتيجة سلبية .. لذلك احرص على تحسين علاقتك بهم.

على الصعيد العاطفى:

>هناك فرق كبير بين التعود والحب .. تذكر ذلك دوماً، فلا تستمر فى علاقة ليست مريحة بالنسبة لك، ولا ترضى رغباتك، سوى لأنك تحتاج إلى وجود شخص اعتدت على وجوده وتخشى أن تبتعد عنه، فأى شخص يستحق أن يتمتع بعلاقة صحية.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>الصحة كما تعرف تاج على رؤوس الأصحاء، لذلك إن أهملت فيها، ستصبح النتيجة كارثية، حاول أن تخصص بعض الوقت للعناية بصحتك، فلا شىء سيفيدك إن تدهورت صحتك، ولا تستهين بأى شىء، فبمجرد شعورك بأى ألم عليك الذهاب للطبيب لمعرفى ماذا لديك، خاصة أننا فى فترة تغير المواسم.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

>عندما تشعر أنك مهموماً، فلا تستسلم لذلك الأمر .. فالسعادة معدية لذلك عليك الخروج مع أصدقائك لتتمتع ببعض المرح، وابتعد عن الأصدقاء المتشائمين، فأنت لا تتحمل هذا الآن.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 26 /6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>التردد الدائم فى أخذ مزيد من القرارات فى نطاق العمل، لا يتناسب مع فكرة توليك منصب قيادى خاصة أن الأمور الآن يجب ألا تخرج من زمام يدك، لأنها ستفقدك كثير من سيطرتك، وربما تفقد بعدها منصبك إلى الأبد، حاول أن تستخدم حكمة الميزان وذكاءه فى جذب جميع الأفراد له، والقدرة على التحكم فى أعتى المشكلات.

على الصعيد العاطفى:

>تمتلك قدر كبير جداً من الحنان، والقيم الإنسانية النبيلة التى تجعل الناس تنظر إليك نظرة تقدير واحترام وتعتبرك من الشخصيات المقربة التى تعطيها الثقة بسهولة، وهم على يقين إنك أهل لها، وأسلوبك المميز فى التعبير عن مشاعرك يزيد من رقتك التى يقدرها شريك حياتك ويعتبرها من أفضل مميزاتك التى تجعلك مختلفاً عن كثير من الشخصيات الموجودة فى الحياة.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>الوعكات الصحية تتوالى خاصة هذه الأيام التى تعتبر مركزا لتجمع عدد كبير من الأعراض المراضية المزعجة مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم، و ألام القولون العصبى الذى يزيد من شعورك بالتعب والحاجة إلى النوم معظم ساعات اليوم، بسبب التفكير فى مشكلات العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هادئة جداً على الصعيد العاطفى الذى يجد فيه دعماً كثيراً من عدد من الأشخاص المقربين الذين يعتبروه كاتماً لأسرارهم وحافظاً أميناً على مشكلاتهم التى يجد لها حلولاً كثير بفضل ذكاءه .

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