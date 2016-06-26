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خالد على يشارك برسم جرافيتى "تيران وصنافير" على جدران نقابة الصحفيين بحضور قلاش

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خالد على يشارك برسم جرافيتى "تيران وصنافير" على جدران نقابة الصحفيين بحضور قلاش خالد على يشارك برسم جرافيتى "تيران وصنافير" على جدران نقابة الصحفيين بحضور قلاش
شارك المحامى الحقوقى خالد على ، وعدد من النشطاء ، فى رسم جرافيتي لجملة "عاجل تيران وصنافير مصرية " على جدران نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت ، فى وجود يحيى قلاش نقيب الصحفيين ، وجمال فهمى وكيل النقابة السابق.

كما تواجد عدد من النشطاء على سلالم النقابة ، فى وقفة احتجاجية أكدوا خلالها رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية .

خالد-على-يشارك-برسم-جرافيتى-تيران-وصنافير-على-جدران-نقابة-الصحفيين-بحضور-قلاش--(1)
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رسم جرافيتى تيران وصنافير

خالد-على-يشارك-برسم-جرافيتى-تيران-وصنافير-على-جدران-نقابة-الصحفيين-بحضور-قلاش--(2)
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جرافيتى تيران وصنافير على جدران نقابة الصحفيين

خالد-على-يشارك-برسم-جرافيتى-تيران-وصنافير-على-جدران-نقابة-الصحفيين-بحضور-قلاش--(3)
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المحام خالد على يشارك فى رسم جرافيتى تيران وصنافير

خالد-على-يشارك-برسم-جرافيتى-تيران-وصنافير-على-جدران-نقابة-الصحفيين-بحضور-قلاش--(4)
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شريف الروبى ونشطاء يشاركون فى رسم الجرافيتى

خالد-على-يشارك-برسم-جرافيتى-تيران-وصنافير-على-جدران-نقابة-الصحفيين-بحضور-قلاش--(5)
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جرافيتى تيران وصنافير مصرية

بدء حفل تكريم شاهندة مقلد بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين
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مصر 365

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