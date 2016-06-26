خالد على يشارك برسم جرافيتى "تيران وصنافير" على جدران نقابة الصحفيين بحضور قلاش

شارك المحامى الحقوقى خالد على ، وعدد من النشطاء ، فى رسم جرافيتي لجملة "عاجل تيران وصنافير مصرية " على جدران نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت ، فى وجود يحيى قلاش نقيب الصحفيين ، وجمال فهمى وكيل النقابة السابق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تواجد عدد من النشطاء على سلالم النقابة ، فى وقفة احتجاجية أكدوا خلالها رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .
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رسم جرافيتى تيران وصنافير
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جرافيتى تيران وصنافير على جدران نقابة الصحفيين
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المحام خالد على يشارك فى رسم جرافيتى تيران وصنافير
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شريف الروبى ونشطاء يشاركون فى رسم الجرافيتى
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جرافيتى تيران وصنافير مصرية