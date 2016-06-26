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لو عايز تخسس كرشك.. 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها تماما

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لو عايز تخسس كرشك.. 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها تماما لو عايز تخسس كرشك.. 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها تماما
كثير من الناس يجرون محاولات ويتبعون أساليب مختلفة وخطط وحميات غذائية لإنقاص المتراكمة فى البطن وحول الخصر، ولكن فى النهاية لا يحصلون على النتيجة التى يتوقعوها، إذا كنت واحدا من هؤلاء الناس الذين أصيبوا بالإحباط لإنقاص دهون البطن، فربما تحتاج إلى فحص الأطعمة التى تتناولها يومياً.

ويقدم الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، بعض الأطعمة التى يجب التخلى عنها للحصول على بطن مثالية، وتشمل:

1-توقف عن تناول منتجات الألبان


>التوقف عن تناول الحليب أو على الأقل الحد من استهلاكه يقلل دهون البطن، وذلك لأنه يمكن أن يؤدى إلى الانتفاخ والغازات.

2-قل وداعا للقهوة والكحول والسكر المكرر والأغذية المصنعة


>التوقف عن شرب القهوة والكحول مهم جدا فى عملية التخلص من الدهون فى البطن، كما أن السكر المكرر يبطئ عملية حرق الدهون، فى حين الأغذية المصنعة تسبب تراكم الدهون فى البطن، لذلك عليك أن تقول وداعاً لتلك الأطعمة والمشروبات.

3-استخدم القليل من الملح


>الملح يضيف نكهة مميزة إلى الأطعمة التى نتناولها، لكن الكثير من الملح يمكن أن يسبب احتفاظ الجسم بكميات زائدة من الماء، وهذا سيجعل حلمك فى التخلص من دهون البطن أكثر صعوبة بكثير.

4-التقليل من الأطعمة الحارة


>قد يسبب تناول التوابل الحارة اضطراب الهضم وتراكم الدهون بالقرب من المعدة.

5-التقليل من استهلاك الكربوهيدرات


>الكربوهيدرات تضعف عملية حرق الدهون، لذلك يجب التخلى عن استهلاك الخبز، والمكرونة، والطعام الحلو، والنظر فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.
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مصر 365

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