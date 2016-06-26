لو عايز تخسس كرشك.. 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها تماما

كثير من الناس يجرون محاولات ويتبعون أساليب مختلفة وخطط وحميات غذائية لإنقاص الدهون المتراكمة فى البطن وحول الخصر، ولكن فى النهاية لا يحصلون على النتيجة التى يتوقعوها، إذا كنت واحدا من هؤلاء الناس الذين أصيبوا بالإحباط لإنقاص دهون البطن، فربما تحتاج إلى فحص الأطعمة التى تتناولها يومياً.

ويقدم الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، بعض الأطعمة التى يجب التخلى عنها للحصول على بطن مثالية، وتشمل:

1-توقف عن تناول منتجات الألبان

2-قل وداعا للقهوة والكحول والسكر المكرر والأغذية المصنعة

3-استخدم القليل من الملح

4-التقليل من الأطعمة الحارة

5-التقليل من استهلاك الكربوهيدرات

>التوقف عن تناول الحليب أو على الأقل الحد من استهلاكه يقلل دهون البطن، وذلك لأنه يمكن أن يؤدى إلى الانتفاخ والغازات.>التوقف عن شرب القهوة والكحول مهم جدا فى عملية التخلص من الدهون فى البطن، كما أن السكر المكرر يبطئ عملية حرق الدهون، فى حين الأغذية المصنعة تسبب تراكم الدهون فى البطن، لذلك عليك أن تقول وداعاً لتلك الأطعمة والمشروبات.>الملح يضيف نكهة مميزة إلى الأطعمة التى نتناولها، لكن الكثير من الملح يمكن أن يسبب احتفاظ الجسم بكميات زائدة من الماء، وهذا سيجعل حلمك فى التخلص من دهون البطن أكثر صعوبة بكثير.>قد يسبب تناول التوابل الحارة اضطراب الهضم وتراكم الدهون بالقرب من المعدة.>الكربوهيدرات تضعف عملية حرق الدهون، لذلك يجب التخلى عن استهلاك الخبز، والمكرونة، والطعام الحلو، والنظر فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.