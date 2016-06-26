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انتشال جثة فتاة من نهر النيل بقرية البدارى بأسيوط

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انتشال جثة فتاة من نهر النيل بقرية البدارى بأسيوط انتشال جثة فتاة من نهر النيل بقرية البدارى بأسيوط
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى - منذ قليل - من انتشال جثة فتاة غرقا بنهر النيل بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط منذ قليل إخطارا يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية النواورة بالبدارى بغرق "سلوى.ا.أ" 19 سنة مقيمة بذات القرية وتم انتشال الجثة بواسطة فرق الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البدارى المركزى وجار التحرى حول أسباب الغرق ومعرفة إذا ما كان سبب الوفاة به أى شبهة جنائية. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لاستخراج تصريح الدفن.


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