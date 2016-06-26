برج الأسد حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:>بداية اليوم ستكون رائعة قد يحمل لك اليوم ترقية أو مهمة جديدة فى العمل أسهل وتمنحك مكانة أفضل، أو تتلقى فرصة رائعة لعمل جديد، اليوم تجنى ثمار عملك الجاد والشاق طوال الفترة الماضية وحالتك المادية تتحسن بتدفق المزيد من الدخل.

على الصعيد العاطفي:

>أنت الآن قادر على معرفة وتحديد صفات الشريك الذى تريد أن تقضى باقى حياتك معه، وقد تقابل الشخص المثالى الذى يتحرك قلبك تجاهه قريبًا فاسمح لحدسك بأن يرشدك إليه.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>حان الوقت للاهتمام بصحتك فتجاهل مشاكلك الصحية لا يجعلها تختفى بل يجعلها تصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت ويسبب الكثير من المضاعفات ويجعل علاجها اكثر صعوبة والما.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تشعر بالفرحة الشديدة اليوم لأنك تحل أخيرًا سوء تفاهم شديد مع صديقك المقرب كما تحصل على المال من مصادر غير متوقعة فحاول ألا تنفقه كله وتنتبه للطريقة التى تنفقه بها.